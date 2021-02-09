تكنولوجيا: هواوي تؤكد من جديد على إستمرار الشركة في المنافسة في سوق الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي رسمياً اليوم من جديد على أنها مستمرة في تطوير الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة، كما أشارت إلى أنها لا تخطط لبيع قطاع الهواتف الذكية.

عادت العملاق الصيني من جديد اليوم للرد رسمياً عل التقارير التي أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن الشركة في طريقها لبيع قطاع الهواتف الذكية، ولقد صرح Ren Zhengfei الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن هواوي في طريقها لتخطي العقوبات التي فرضت من الحكومة الأمريكية بإدارة ترامب.

ولقد أشار Ren Zhengfei إلى أن هواوي تخطط لإعادة العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن، كما أكد الرئيس التنفيذي على أن الرئيس الأمريكي الجديد للولايات المتحدة قد بدأ بالفعل في العمل على تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

أيضاً أوضج الرئيس التنفيذي لشركة هواوي رغبة الشركة في العودة من جديد إلى سلاسل توريد الولايات المتحدة، والتي ستحقق الإستفادة للطرفين في النهاية.

كما إستعرض خطط هواوي القادمة للإعلان الرسمي عن هاتف Huawei Mate X2 القابل للطي في حدث يعقد في 22 من فبراير، كما تكشف الشركة في شهر مارس عن سلسلة Huawei P50.

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