شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تحظر المعلومات المضللة عن لقاح كوفيد19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيسبوك، إنها ستساعد المستخدمين في معرفة مكان وزمان تلقي لقاح فيروس كورونا وستوسع قائمة الادعاءات الصحية الكاذبة التي تحظرها من المنصة.

وقالت مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي في منشور على المدونة إنه يمكن للأشخاص تعلم كيفية الحصول على اللقاح "في بضع نقرات فقط" على المنصة حيث تتوفر المزيد من المعلومات حول طرح اللقاح من المسؤولين الحكوميين.

وسيقوم Facebook بتوسيع قائمة الادعاءات الكاذبة حول فيروس كورونا واللقاح الذي سيحذفه من موقعه، بما في ذلك أن COVID-19 هو فيروس من صنع الإنسان، وأن اللقاحات سامة وتسبب التوحد، مثل هذه الادعاءات محظورة بالفعل في الإعلانات على المنصة.

وقال منشور المدونة إن التنفيذ سيبدأ فورًا على الصفحات والمجموعات والحسابات التي تنشر معلومات خاطئة، وسيوسع فيسبوك التنفيذ بمرور الوقت.

قال Facebook إنه سيشارك أيضًا مع Johns Hopkins و AARP للوصول إلى السود واللاتينيين والأمريكيين الأصليين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بمحتوى تعليمي يعالج المخاوف التي قد تكون لدى تلك المجموعات بشأن اللقاح الجديد.