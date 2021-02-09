شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع تويتر يسعى لإجراء محادثات مع الهند بعد أمر إزالة عدد من الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع تويتر، إنه يسعى لإجراء محادثات مع وزير التكنولوجيا الهندي، بعد أيام من مطالبة الدولة الأمريكية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي بحذف 1178 حساباً تقول إنها تنشر معلومات خاطئة عن احتجاجات المزارعين الجارية.

قال مصدران بوزارة التكنولوجيا، إن نيودلهي كتبت إلى تويتر يوم 4 فبراير تطلب منها إزالة الحسابات التي قالت إنها مدعومة من خصمها اللدود باكستان أو يديرها متعاطفون مع الانفصاليين السيخ، مضيفا أن الشركة لم تمتثل بعد.

قال أحد مصادر وزارة التكنولوجيا لرويترز، رافضا الكشف عن اسمه لأن الأمر لم يكن علنيا، إن أجهزة الأمن الهندية قالت إن بعض الحسابات تدار من خارج البلاد وأنها تشارك وتضخم المعلومات الخاطئة والمحتوى الاستفزازي حول احتجاجات المزارعين.

ولم يعلق تويتر على ما إذا كان قد امتثل لأمر الحكومة.

وقالت متحدثة باسم تويتر في الهند: "نواصل العمل مع حكومة الهند من موقع الاحترام وتواصلنا مع الوزير لإجراء حوار رسمي" ، مضيفة أن سلامة موظفيها المحليين دائما تكون محل أفضلية.

وخيم عشرات الآلاف من المزارعين في ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي منذ شهور مطالبين بسحب قوانين الزراعة الجديدة التي يقولون إنها تفيد المشترين من القطاع الخاص على حساب المزارعين.

وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن الإصلاحات تفتح فرصًا جديدة للمزارعين.

في الأسبوع الماضي، أرسلت الهند إشعارًا بعدم الامتثال إلى Twitter ، وهددت مديريها التنفيذيين بأحكام بالسجن والغرامات إذا لم تمتثل الشركة لأمر حكومي آخر لحظر المحتوى الذي زعم أن إدارة مودي كانت تحاول القضاء على المزارعين المحتجين.

وأثار الحادث انتقادات للشركة من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا التابع لمودي، في أحد أكبر أسواق تويتر من قبل المستخدمين.

وقال موقع تويتر لأول مرة إنه أقر رسميًا باستلام إشعار الحكومة بعدم الامتثال.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا إن تويتر يراجع جميع التقارير الحكومية على الفور ويتخذ الإجراءات اللازمة، مع ضمان دعمه لحرية التعبير.

وقالت المتحدثة باسم تويتر: "نحن نؤمن بشدة بأن التبادل المفتوح والحر للمعلومات له تأثير عالمي إيجابي ، وأن التغريدات يجب أن تستمر في التدفق".

لم ترد وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.