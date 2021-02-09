شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار الأمل الإماراتى سيصل إلى المريخ اليوم قبل ناسا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصبح الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية وخامس دولة في العالم تضع مركبة فضائية في مدار حول المريخ اليوم، فمن المتوقع أن يبدأ المسبار، الذي يحمل اسم الأمل Hope، العملية المعقدة لدخول مدار المريخ في الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، بعد سباق 500 مليون كيلومتر من الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستتفوق المركبة على ناسا ومركبة الفضاء الصينية، أيضًا في طريقها إلى الكوكب الأحمر، ولكن على عكس تلك المركبات، لن تهبط هذه المركبة على سطح الكوكب، لأنها مسبار مداري.

ولعل الهدف من المهمة هو إكمال مسح دقيق للغلاف الجوي للمريخ، والإجابة على أسئلة حول فقدان الأكسجين والغازات في الفضاء.

وستصل المركبة المدارية والمركبة الفضائية الصينية التي تسمى Tianwen-1 إلى مدار المريخ غدًا، تليها مركبة ناسا Perseverance الجوالة في 18 فبراير.

واستفادت الإمارات العربية المتحدة والصين والولايات المتحدة من فترة في يوليو الماضي، عندما كان المريخ والأرض مقتربين بشكل إيجابي لإطلاق بعثاتهم الاستكشافية إلى الكوكب الأحمر.

كما تم إطلاق Hope في 19 يوليو من اليابان، وهو مصمم لأخذ قراءات من الغلاف الجوي للمريخ على مدار عام مريخي كامل، أو حوالي عامين على الأرض.

وسيصل المسبار في مدار عالٍ بشكل خاص من 13500 إلى 27000 ميل فوق سطح المريخ، وسيوفر تحديثات منتظمة عن طقس المريخ.

قال عمران شرف، مدير المشروع بدولة الإمارات العربية المتحدة: "نحن متحمسون للغاية كمهندسين وعلماء، وفي نفس الوقت نشعر بالتوتر الشديد والسعادة والقلق والخوف".

وإذا نجحت الإمارات في الدخول في مدار حول الكوكب الأحمر، فستصبح الإمارات خامس دولة فقط تضع مركبة فضائية في مدار حول الكوكب، ولعل دخول مدار المريخ ليس عملية سهلة، وفقًا لعلماء الإمارات الذين قاموا بمهمة امتدت سبعة أشهر لنقل المسبار إلى الكوكب الأحمر.