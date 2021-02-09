شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد فضاء روسى يوثق لحظة "ذوبان القمر".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط رائد الفضاء الروسى سيرجى كود سفيرشكوف مشهدًا بديعًا للحظة اختفاء القمر المكتمل خلف الغلاف الجوى لكوكب الأرض، من محطة الفضاء الدولية، ووثق رائد الفضاء الروسى الحدث الذى يتم عند اختفاء القمر المكتمل بسبب مرور ضوءه بالغلاف الجوى لكوكب الأرض.

ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشبكة "روسيا اليوم"، تتسبب هذه الظاهرة فى تشوه شكل القمر عند الغروب، فى ظاهرة وصفها رائد الفضاء بمشهد "ذوبان القمر"، والذى أوضح أن سبب الشكل الغريب "المسطح" للقمر، قائلا: "قبل أن يختفى القمر وراء الأفق، يمر نوره المنعكس عبر الغلاف الجوى للأرض ويتشوه".



مشهد من ذوبان القمر

وأشار رائد الفضاء الروسى إلى أن أفق الأرض نفسه غير مرئي في الوقت نفسه، لأن التصوير وقع في الليل، ولذلك، يبدو أن القمر يذوب فى الهواء بطريقة سحرية.



ذوبان القمر

على جانب آخر، كانت الصورة المستعادة حديثا لموقع هبوط أبولو 14، قد كشف عن كرة جولف مفقودة للقائد آلان شيبرد على سطح القمر، والتي ادعى أنها سافرت أميال من قبل، لكنها لم تقطع سوى 40 ياردة، ففي 6 فبراير 1971، ضرب قائد مهمة أبولو 14 كرتين من كرات الجولف عبر سطح القمر كواحد من الأعمال لثالث هبوط مأهول على سطح القمر تابع لناسا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فأصيبت إحدى الكرات في الهدف، لكن الأخرى قيل إنها قطعت أميالاً على الأقل بعيدا بواسطة القائد شيبرد، وتشير الصور المستعادة حديثًا إلى أن لعبة الجولف الخاصة به ربما لم تكن ناجحة كما كان يعتقد في البداية، ففي الواقع، كانت الكرة على بعد 24 ياردة من نقطة القائد شيبرد.