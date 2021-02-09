شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يزيد من حدة المنافسة على مشروعه الفضائى بعد ترك أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر صناعية إن مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي ترك منصبه، من المتوقع أن يزيد من حدة المنافسة على مشروعه الفضائي Blue Origin، حيث يواجه عامًا محوريًا ومنافسة شرسة من شركة SpaceX التابعة الملياردير التقني إيلون مايك.

وقال بيزوس البالغ من العمر 57 عامًا، وثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك، الأسبوع الماضي إنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية حيث يتطلع إلى التركيز على المشاريع الشخصية.

وتراجعت شركة Blue Origin كثيرًا عن SpaceX في النقل المداري، وخسرت أمام SpaceX و United Launch Alliance (ULA) في عقود إطلاق الأمن القومي الأمريكية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي تبدأ في عام 2022.

وتقاتل Blue Origin للفوز بمنافسة مع SpaceX و Dynetics لتطوير مركبة هبوط جديدة على سطح القمر من أجل دفع ناسا المحتمل بمليارات الدولارات لإعادة البشر إلى القمر في غضون سنوات قليلة.

والفوز بعقد المسبار القمري - وتنفيذ تطويره - يعتبره بيزوس وغيره من المديرين التنفيذيين أمرًا حيويًا لشركة Blue Origin لتأسيس نفسها كشريك مرغوب لوكالة ناسا، وكذلك وضع Blue على طريق جني الأرباح.

ومع تدفقات الإيرادات المحدودة، قام بيزوس بتصفية حوالي مليار دولار من أسهم أمازون سنويًا لتمويل Blue، والذي قال في 2018 إنه "أهم عمل أقوم به".

ورفض ممثل Blue Origin التعليق، لكنه أشار إلى التعليقات التي أدلى بها بيزوس الأسبوع الماضي عندما قال إنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Amazon.

وأخبر موظفي أمازون أنه "سيظل منخرطًا في مبادرات أمازون المهمة" ولكنه يكرس الوقت أيضًا لـ Blue Origin والعديد من "المشاعر" الخيرية والإعلامية.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تفرز ناسا مسابقة المسبار القمري لشركتين فقط بحلول نهاية أبريل، مما يزيد الضغط حيث تعمل Blue Origin من خلال مشاكل مثل إهدار ملايين الدولارات على المشتريات والتحديات الفنية والإنتاجية.

قال شخصان مطلعان على التطوير إن إحدى الصعوبات التي واجهها Blue في التطوير هي الحصول على ضوء هبوط وصغير بما يكفي ليناسب صاروخًا متاحًا تجاريًا.

ومع ذلك، قال مصدر آخر إن Blue عدلت تصميمها منذ منحها العقد الأولي في أبريل الماضي، وأن تصميمها الحالي يناسب عددًا إضافيًا من الصواريخ المتاحة والمقبلة ، بما في ذلك Musk's Falcon Heavy و ULA's Vulcan.

وقال أحد كبار مصادر الصناعة المطلعة على عمليات Blue: "سوف يدفع بلو أوريجين إلى مستوى أعلى".

وتقول المصادر إن بيزوس قد نقل بالفعل ثقافة أمازون إلى اللون الأزرق، وصولاً إلى تطبيق "مبادئ القيادة" المماثلة وبدء الاجتماعات من خلال قراءة الوثائق في صمت.

لكن أحد المخضرمين في الصناعة قال إن بيزوس يحتاج إلى القيام بدور عملي وعملي إذا كان سيصلح عددًا من المشكلات مثل العمليات البيروقراطية، وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية، وارتفاع النفقات العامة، ودوران المهندسين، والتي وفقًا لهذا المصدر، ظهرت باسم Blue Origin يسعى إلى الانتقال من التطوير إلى الإنتاج عبر برامج متعددة.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن بيزوس ليس لديه رغبة في الانغماس تمامًا في العمليات اليومية، وبدلاً من ذلك سيعطي الأولوية للمبادرات الكبرى والمساعي الجديدة.

وفي أحدث مشاركاته على Instagram، شوهد بيزوس وهو يتسلق كبسولة الطاقم مرتديًا حذاء رعاة البقر، ويجلس في شاحنته الصغيرة يشاهد اختبار محرك الصاروخ ، والذي وصفه بأنه "ليلة مثالية".

بيزوس مقابل ماسك

تأسست Blue Origin في عام 2000 ، ومقرها في كنت بواشنطن، وتوسعت إلى حوالي 3500 موظف، مع مرافق تصنيع وإطلاق مترامية الأطراف في تكساس وفلوريدا وألاباما.

وتشمل محفظتها الطموحة بيع الرحلات السياحية شبه المدارية إلى الفضاء، وخدمات إطلاق الرفع الثقيل للأقمار الصناعية، ومركبة الهبوط - والتي لم يعد أي منها مجديًا تجاريًا بالكامل.

وقال مصدران إن البيانات الأخيرة تظهر إن Blue قد تغلب على مشاكل استقرار الاحتراق في محرك الصاروخ BE-4 - وهو خط عمل آخر.

وأضاف أحدهم أنه من المتوقع وصول محركات الاختبار لصاروخ فولكان الافتتاحي لشركة ULA إلى كيب كانافيرال بفلوريدا هذا الأسبوع، مع ظهور محركات الرحلة الأولى والداعم في وقت لاحق من هذا الربيع.

وعلى سبيل المقارنة، أطلقت شركة SpaceX من Musk التي تأسست بعد عامين من Blue Origin، معززاتها Falcon 9 أكثر من 100 مرة، وأطلقت أقوى صاروخ تشغيلي في العالم - Falcon Heavy - ثلاث مرات، ونقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وقالت شركة سبيس إكس يوم الخميس الماضي، إن لديها 10000 مستخدم على خدمة النطاق العريض القائمة على الأقمار الصناعية، والتي يطلق عليها اسم ستارلينك، والتي يقول ماسك إنها ستوفر تمويلًا حاسمًا لتطوير صاروخ ستارشيب الخاص به للمهام إلى القمر، وفي النهاية إلى المريخ.

وتأمل شركة Blue أيضًا في الحصول على تدفق ثابت من الإيرادات لصاروخها New Glenn ذي الرفع الثقيل - والذي من المحتمل أن يتم إطلاقه لأول مرة في أواخر هذا العام - من كوكبة Amazon القادمة التي تضم حوالي 3200 قمر صناعي يطلق عليها اسم Project Kuiper، كما تقول المصادر.

وتهدف أمازون إلى جعل نصف الكوكبة في المدار بحلول عام 2026، لكن لا يوجد جدول زمني عام للإطلاق الأول.

وقالت المصادر إن بيزوس خصص حتى الآن يومًا واحدًا في الأسبوع لـ Blue Origin، مع استبدال اجتماعات غرفة الاجتماعات في الأشهر الأخيرة بمكالمات الفيديو، بسبب جائحة فيروس كورونا.