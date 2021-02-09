شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bitcoin .. كل ما تريد معرفته عن عملة بيتكوين المدعومة من إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Bitcoin .. ارتفعت عملة البيتكوين من جديد، بعدما أعلن الملياردير التقني مؤسس تسلا إيلون ماسك، إن الشركة ستقبل قريبًا ثمن سياراتها الكهربائية بالعملة الافتراضية، وكشفت أنها اشترت بالفعل ما قيمته 1.5 مليار دولار وفقا لوكالة رويترز.

ما هي عملة بتكوين المشفرة؟

Bitcoin هي العملة المشفرة الأصلية والأكثر شهرة وقد بدأ تداولها في عام 2009.

تم إنشاؤها بواسطة "ساتوشي ناكاموتو" وهي عملة غير مسيطر عليها من السلطات المالية المركزية مثل الحكومات والبنوك والبنوك المركزية، وتنقل مباشرة بين المستخدمين عبر الإنترنت دون أي وسطاء.

ويعتمد Bitcoin على تقنية blockchain ويتم تأمينها بواسطة تشفير متقدم يوفر للمستخدمين درجة من إخفاء الهوية.

ونظرًا لعدم وجود سلطة مركزية تحكم العرض، تعتمد قيمة البيتكوين على ثقة الناس بها، وحتى الآن تم استخدامها بشكل أساسي للمضاربة من قبل المتداولين الماليين بدلاً من التجارة والمدفوعات في العالم الحقيقي.

لماذا ثبُتت قيمتها؟ كانت Bitcoin تتجمع بقوة، حيث قفزت أكثر من 300% في عام 2020، متجاوزة أعلى مستوى لها لتصل إلى 42000 دولار في يناير ودفعت فوق 44000 دولار يوم الاثنين الماضي.

وكان هذا مدفوعًا جزئيًا من قبل المستثمرين المؤسسيين الكبار الذين يرون أنه تحوط ضد التضخم في عصر الجائحة.

كانت هناك أيضًا علامات على أن عملة البيتكوين قد تبدأ في الحصول على القبول كوسيلة دفع أكثر شيوعًا.

وقالت PayPal Holdings Inc في أكتوبر إنها ستسمح للعملاء بشراء وبيع وحيازة عملات البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى باستخدام محافظها على الإنترنت، وستتمكن الشركة أيضًا من استخدام العملات المشفرة للتسوق لدى 26 مليون تاجر على شبكتها بدءًا من هذا العام.

وأشعل ماسك السوق بإعلانه يوم الإثنين الماضي، مما أدى إلى زيادة قيمة بتكوين بنسبة 10%.

ما مدى تطورها؟

تعد بتكوين منذ الإعلان عنها جاذبة للمضاربين، ولكنها أقل موثوقية كشكل من أشكال الدفع.

وفي عام 2013، على سبيل المثال، بدأت بحوالي 13 دولارًا وارتفعت إلى أكثر من 1000 دولار بحلول ديسمبر.

وفي عام 2017، ارتفعت من حوالي 1000 دولار إلى حوالي 20000 دولار.

وفي أوائل عام 2020، انخفضت إلى ما دون 4000 دولار في مرحلة ما قبل ارتفاعها المذهل إلى ما يقرب من 45000 دولار يوم الاثنين الماضي.

كيف يتم تخزينها والمتاجرة والإنفاق من خلالها؟

يتم حفظ Bitcoin في محافظ افتراضية بمفاتيح فريدة، وتتم المعاملات عن طريق إرسال عملة البيتكوين من محفظة واحدة إلى مفتاح فريد مرتبط بمحفظة أخرى في عملية تشفير يتم التحقق منها بواسطة أجهزة الكمبيوتر عبر شبكة البيتكوين.

ويمكن تخزين محافظ Bitcoin في وضع عدم الاتصال أو عبر الإنترنت في بورصات العملات المشفرة، والأماكن التي يمكن فيها شراء وبيع البيتكوين للعملات التقليدية أو العملات الافتراضية الأخرى.

كيف يتم إنشاء عملات البيتكوين؟

يتم إنشاء عملات البيتكوين الجديدة في عملية تسمى "التعدين" ، والتي تشمل الأفراد أو المجموعات الذين يستخدمون كميات كبيرة من القوة الحاسوبية لحل المعادلات الرياضية المعقدة لبناء blockchain وكسب المكافآت في شكل عملات معدنية جديدة.

وتم تصميم Bitcoin ليتم إنشاؤه بسعر ثابت، مما يعني أنه يجب على المعدنين التنافس ضد بعضهم البعض للفوز بالعملات المعدنية.

ويتناقص عدد عملات البيتكوين التي يتم إنشاؤها سنويًا تلقائيًا بمرور الوقت وسينتهي الإصدار بإجمالي 21 مليون عملة بيتكوين قيد التداول.

كلما مر الوقت، زادت صعوبة عمل أجهزة الكمبيوتر لتعدين عملات البيتكوين الجديدة، ويوجد حاليًا أكثر من 18 مليون عملة بيتكوين متداولة.

ماذا يحمل المستقبل؟

لقد قطعت العملة المشفرة، شوطًا طويلاً من جذورها الثقافية المضادة، حيث تقود المؤسسات المالية مثل صناديق التحوط والشركات الكبرى السوق.

ويرى بعض خبراء الصناعة أن تسلا المملوكة لايلون ماسك تسرع من إدراجها في التيار المالي السائد.

وقال إريك تورنر، نائب رئيس استخبارات السوق في شركة ميساري لأبحاث وبيانات العملات المشفرة: "هذا بالتأكيد سيغير قواعد اللعبة".

"أعتقد أننا سنرى تسارعًا في الشركات التي تتطلع إلى التخصيص لبيتكوين الآن بعد أن اتخذت تسلا الخطوة الأولى حيث أصبحت تمتلك الآن واحدة من أكبر الشركات في العالم عملة البيتكوين.