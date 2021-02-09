شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bitcoin .. بورصات العملات المشفرة تواجه مشاكل بعد إعلان تسلا استثمارها في بيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Bitcoin .. واجهت بورصات العملات المشفرة الرئيسية مشاكل فنية، حيث ارتفعت أحجام التداول بعد أن كشفت شركة تسلا والتي أسسها الملياردير والمدير التنفيذي لها Elon Musk أنها اشترت 1.5 مليار دولار من البيتكوين وستقبلها قريبًا كطريقة للدفع.

وتمثل خطوة شركة السيارات الكهربائية أحدث خطوة نحو القبول السائد لعملة البيتكوين، مما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 10% وسط توقعات بأن الشركات الأخرى ستنضم قريبًا إلى شركة إدارة الأصول BlackRock Inc وشركات المدفوعات Square و PayPal في دعم العملة المشفرة.

وقالت شركة Kraken، وهي بورصة العملات المشفرة ومقرها سان فرانسيسكو، إنها عطلت مؤقتًا عمليات الاشتراك بعد أن أدت حركة المرور الكثيفة إلى مشكلات في الاتصال بموقعها على الويب، في حين قالت نظيراتها Gemini و Binance إن أنظمتها تواجه حاليًا صعوبات.

وقالت Coinbase، التي تأسست في عام 2012 ومن بين أكثر منصات العملات المشفرة شهرة على مستوى العالم ، على موقعها الإلكتروني إنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشكلات يوم الاثنين الماضي.

ومع ذلك، قال موقع CoinDesk الإخباري للعملات الرقمية إن البورصة تواجه صعوبات.

وقال متحدث باسم Coinbase لرويترز: "منصتنا تعمل بكامل طاقتها وتمر خلال الطفرات التجارية الأخيرة".