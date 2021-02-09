هذا ما يجب فعله عندما يتوقف يوتيوب عن العمل في جهاز Apple TV القديم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 03:16 مساءً - بدأت آبل بإظهار إشعارات لمستخدمي بعض أجهزة Apple TV القديمة؛ تخبرهم فيها بأن تطبيق يوتيوب سيتوقف عن العمل في أجهزتهم ابتداءً من 1 مارس 2021، ومع أنه لا يزال بإمكان المستخدمين مشاهدة يوتيوب عبر جهاز ثانوي، مثل: AirPlay، إلا أن يوتيوب نفسه لن يعود متوفرًا عبر أجهزة Apple TV من الجيل الثالث التي صدرت عام 2012.

ما هي التفاصيل؟

إذا كنت تمتلك حاليًا أحد طرز جهاز Apple TV الحديثة، مثل: Apple TV HD و Apple TV 4K فهذه الأجهزة تدعم يوتيوب بالفعل، حيث تعمل هذه الطرز بنظام التشغيل (تي في أوإس 14) 14 tvOS من آبل، الذي يعتبر نسخة معدلة من نظام تشغيل الهواتف (آي أوإس) iOS.

هذا يعني أنه يمكنك تشغيل العديد من تطبيقات بث الوسائط نفسها التي يستطيع هاتف آيفون تشغيلها، ومع ذلك، فقد استخدمت أجهزة Apple TV القديمة قنوات صُنعت خصيصًا لها لتتمكن من تشغيل تطبيقات الوسائط عبرها.

وبما أن الشركة قد قامت بالفعل سابقًا بإيقاف الدعم عن الجيل الأول والثاني من أجهزة Apple TV، لذلك فإن الأمر كان مسألة وقت فقط قبل أن يتم إلغاء دعم الجيل الثالث أيضًا.

وذكرت آبل في رسالتها للمستخدمين: “اعتبارًا من أوائل شهر مارس القادم، لن يعود تطبيق يوتيوب متوفرًا في أجهزة Apple TV من الجيل الثالث، ولكن لا يزال بإمكانك مشاهدة يوتيوب على أجهزة Apple TV 4K أو Apple TV HD أو هاتف آيفون أو جهاز آيباد باستخدام AirPlay كما يمكنك أيضًا بث يوتيوب من هاتف آيفون مباشرةً إلى أي جهاز Apple TV من الجيل الثالث أو أي إصدار أحدث”.

ما الذي يجب عليك فعله لبث يوتيوب عبر جهاز Apple TV قديم:

إذا كنت تمتلك جهاز Apple TV من الجيل الثالث أو الإصدارات الأقدم، فيمكنك تجربة إحدى الطريقتين التاليتين:

الأولى: استخدام ميزة الإرسال اللاسلكي من آبل (آيربلاي) AirPlay لمشاهدة يوتيوب، ولكنك ستحتاج إلى هاتف آيفون أو جهاز آيباد متوافق للبث.

الثانية: التبديل إلى جهاز مختلف عندما تريد مشاهدة يوتيوب، مثل: شاشة تلفاز ذكية أو منصة ألعاب، مثل: PS4 و PS5 من سوني، أو Xbox One أو Series X أو Series S من مايكروسوفت.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تخطط لترقية جهازك الحالي، فلديك بالفعل عدة خيارات، حيث يعتبر أفضل خيار للترقية لمستخدمي Apple TV الحاليين هي أحدث إصدار من جهاز Apple TV HD أو Apple TV 4K الذي يعتبر الخيار الأكثر قوة، لكن لا يزال جهاز Apple TV HD خيارًا مناسبًا رائعًا لمن ليس لديه شاشة تلفاز تدعم البث بدقة 4K.

وإذا وجدت أن أجهزة آبل الجديدة باهظة الثمن، فيمكنك الانتقال إلى جهاز Fire TV Stick من أمازون أو Roku، والخبر السار هو أنه يمكنك الحصول على تطبيق Apple TV في أي منهما، مما يعني أنك ستظل قادرًا على مشاهدة كل المحتوى والوصول إلى اشتراكك في منصة آبل لبث الفيديو بدون تكلفة إضافية.