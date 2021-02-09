تكنولوجيا: شاومي تعتمد هاتف Mi 11 Lite إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة شاومي هاتف Mi 11 Lite في Bluetooth SIG مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي عن الهاتف، ولقد كشفت التسريبات عن بعض من مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

أطلقت شركة شاومي هاتف Mi 11 رسميا بالأمس للأسواق العالمية، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Mi 11 Lite.

ولقد رصد هاتف Mi 11 Lite في قاعدة بيانات Bluetooth SIG بنموذج رقم M2101K9AG، حيث يظهر الهاتف في التسريبات بواجهة MIUI 12، مع تقنية البلوتوث 5.2، كما يدعم اثنان من شرائح SIM.

كما يدعم هذا الإصدار جميع ترددات GSM و LTE، إلا أن التسريبات لا تكشف عن دعم الإتصال بشبكات 5G، أيضاً تكشف التسريبات عن أن هاتف Mi 11 Lite لا يتضمن عدسات periscope، بينما تشر بعض التسريبات إلى أن الكاميرة تدعم تكبير حتى 5 مرات عبر عدسات telephoto.

يذكر أن التسريبات لم تؤكد على فئة المعالج الذي يدعم هاتف Mi 11 Lite، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن شاومي تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 755G المرتقب الإعلان عنها، أو رقاقة Snapdragon 732G التي لن تدعم الإتصال بشبكات 5G.

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