تكنولوجيا: تحديث iOS 14.5 يدعم المستخدم في تعيين Spotify كخدمة موسيقى إفتراضية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل الإصدار التجريبي من iOS 14.5 بمجموعة من المميزات الجديدة التي تشمل تعيين Spotify وخدمات الموسيقى الأخرى كخدمة موسيقى إفتراضية لمساعد Siri الرقمي.

تدعم شركة ابل المستخدمين بمجموعة كبيرة من المميزات من خلال تحديث iOS 14.5، والتي تشمل دعم التسجيل وفتح هاتف الأيفون عبر ساعة Apple Watch الذكية مع كاميرة Face ID عند إرتداء الأقنعة، كما يدعم هذا التحديث الجيل الجديد من وحدات التحكم في الألعاب.

ولقد رصد المستخدمين بعض المميزات الأخرى في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 14.5، حيث سيتاح للمستخدمين من خلال هذا الإصدار إختيار خدمة الموسيقى المفضلة لتكون الخدمة الإفتراضية التي يدعمها مساعد Siri الرقمي في هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد.

كما أكدت التفاصيل التي نشرت عبر موقع MacRumors على أن التحديث سيدعم إختيار خدمات الموسيقى الأخرى مثل Spotify لتكون خدمة موسيقى إفتراضية يمكن أن تدعم التشغيل والتصفح عبر إلقاء الأوامر الصوتية على مساعد Siri، على أن يطلب المساعد الرقمي تحديد خدمة الموسيقى المفضلة لتشغيل الأغاني.

ويشير مستخدمي الإصدار التجريبي من تحديث iOS 14.5 إلى أن الميزة مازالت في مرحلة الإختبار في الوقت الحالي، حيث تجري ابل بعض المعالجة قبل إطلاقها في الإصدار الثابت من تحديث iOS 14.5.

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