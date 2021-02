فيسبوك تزيل الادعاءات بأن اللقاحات تسبب التوحد

دبي - يزن راشد - تعمل منصة فيسبوك على توسيع الادعاءات الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا ولقاحات فيروس كورونا واللقاحات بشكل عام التي تخطط لحذفها من منصاتها بدءًا من اليوم.

وبدأت الشركة بإزالة ادعاءات فيروس كورونا الكاذبة في شهر ديسمبر من العام الماضي وإخطار العملاء عندما يتفاعلون مع منشور يتضمن معلومات خطأ في الهشر نفسه، لكن قائمة المطالبات المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة المنشور قد نمت الآن.

وتشمل النقاط البارزة من القائمة الموسعة الجديدة للادعاءات الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا والادعاءات المتعلقة باللقاح التي تتم إزالتها:

فيروس كورونا من صنع الإنسان.

اللقاحات ليست فعالة في الوقاية من المرض الذي صُنعت للحماية منه.

الإصابة بالمرض أكثر أمانًا من الحصول على لقاحه.

اللقاحات خطيرة أو سامة أو تسبب التوحد.

وتقول فيسبوك: إنها تبدأ بفرض هذه السياسة على الفور، مع التركيز على المجموعات والصفحات والحسابات التي تشارك المحتوى من قائمتها الجديدة للمطالبات، مضيفة أنها تفكر في إزالة مصادر المنشورات تمامًا إذا أصبحت متكررة.

والجدير بالذكر أن الشركة تقول: إنها تنفذ هذا التغيير فقط خلال حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، لذا في حين أن التضييق على مثل هذه الادعاءات قد يكون بمثابة ضربة كبيرة للحركة المناهضة للقاحات عبر فيسبوك، فقد لا يستمر طويلاً.

وكانت فيسبوك مصدرًا رئيسيًا للمعلومات الخطأ عن اللقاحات حتى قبل الوباء، ويمكن أن يكون لمعالجته بشكل مباشر تأثير كبير في الأشخاص الذين قد يصبحون لولا ذلك من مناهضي التطعيم.

ويعد توسيع نطاق ما يعتبر معلومات خطأ عن اللقاحات خطوة ذكية من فيسبوك، لكن بعض الناس قلقون بشأن المنشورات التي قد يتم اكتشافها في شبكة المعلومات المضللة الجديدة والأكبر للشركة.

ولا تزال الدراسات حول فعالية بعض الأقنعة واللقاحات والاختبارات جارية، وكما هو مكتوب، قد تمنع إرشادات فيسبوك الجديدة المحادثات حول نتائج البحث الجديدة، كما Also. Of course there are tests that are not yet approved that can detect COVID-19. Does Facebook think tests collapse into reality from their superimposed state the moment they are approved? If a test fails to detect a new variant for some reason, are we allowed to discuss that? pic.twitter.com/R1RzJo8blS — zeynep tufekci (@zeynep) February 8, 2021 الأستاذة بجامعة UNC (زينب توفيكجي) Zeynep Tufekci.

وعلاوة على ذلك، تشير توفيكجي إلى أن التوصيات الصادرة عن وكالات الصحة العامة قد تغيرت على مدار فترة انتشار الوباء، مما قد يعني أنه قد يتم أيضًا إزالة المشاركات القديمة من منظمات، مثل منظمة الصحة العالمية.