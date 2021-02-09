تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن مستوى تسعير أجهزة 8K Neo QLED TV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري عن السعر الذي تنطلق به سلسلة أجهزة تلفاز 8K Neo QLED TV للأسواق، حيث يبدأ سعر أجهزة التلفاز الجديدة من 3500 دولار.

أوضحت شركة سامسونج أسعار أجهزة تلفاز Neo QLED TV المميزة بشاشات Mini-LED بدقة 4K و8K، والتي تتميز بالآلاف من مصابيح LED التي تعمل على تعزيز الإضاءة الخلفية والسطوع في الشاشة.

وتقدم سامسونج أجهزة تلفاز Neo QLED المميزة بشاشة 4K بحجم يبدأ من 55 إلى 85 إنش، بينما تتراوح الأجهزة المميزة بدقة 8K بين حجم 65 و85 إنش، حيث تبدأ سامسونج في شحن الأجهزة خلال الشهر المقبل.

كما ينطلق أعلى إصدار من أجهزة Neo QLED 8K في سلسلة QN900A، أيضاً تتضمن الأجهزة تقنية Quantum Matrix Technology Pro في شاشة Mini-LED للإضاءة الخلفية لدعم تعتيم وسطوع أكثر دقة في أجهزة التلفاز، أيضاً يعمل معالج Neo Quantum 8K على تعزيز جودة عرض الصورة عبر تحسين تقنية الذكاء الإصطناعي.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز QN900A المميز بحجم 65 إنش بسعر 5000 دولار، ويتوفر الإصدار المميز بحجم 75 إنش بسعر 7000 دولار، بينما يأتي الجهاز المميز بحجم 85 إنش بسعر 9000 دولار.

وتبدأ سلسلة QN800A من سعر 3500 دولار للإصدار المميز بحجم 65 إنش، أو 4800 دولار للإصدار المميز بحجم 75 إنش، و6500 دولار للإصدار المميز بحجم 85 إنش، على أن تبدأ العملاق الكوري في شحن أجهزة التلفاز المميزة بشاشة 8K في 13 مارس.

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