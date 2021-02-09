شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تشترى بحوالى 1.5 مليار دولار عملات بيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الدعاية حول العملة المشفرة التي استخدمها "إيلون ماسك" أكثر من مجرد كلام، حيث ذكر تقرير لـ CNBC أن شركة تسلا اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين للمساعدة في "تنويع وتعظيم" عوائدها، كما أنها ستبدأ في تلقي المدفوعات باستخدام الأصل الرقمي في وقت ما في "المستقبل القريب"، مع الخضوع للقوانين المعمول بها وعلى أساس محدود في البداية.

وبحسب التقرير فبهذه الخطوة تكون الشركة أول صانع سيارات كبير يأخذ عملة البيتكوين للشراء، على الرغم من أن الشركة لم تذكر ما إذا كان هذا ينطبق على كل منتجاتها أم لا.

وأثارت هذه التحركات أسئلة فورية حول سلوك الرئيس التنفيذي "إيلون ماسك" عبر منصة في الأسابيع الأخيرة، فيما ينسب إليه الفضل في زيادة أسعار العملات المشفرة، مثل Dogecoin، من خلال نشر رسائل إيجابية شجعت المزيد من الأشخاص على شراء العملات الرقمية.

وليس من المستغرب أن تحاول تسلا فعل ذلك، مما أدى إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 44000 دولار، ولعله هناك ميزة واضحة لتبني Bitcoin - حيث يمكن لـتسلا جذب أصحاب الملايين من العملات المشفرة حديثًا الذين يتوقون إلى إنفاق ثرواتهم على نموذج جديد S.

فيما يمثل 1.5 مليار دولار جزءًا كبيرًا مما يقرب من 19.4 مليار دولار من احتياطي تسلا النقدي، ومن المحتمل تمامًا أن تتبخر الأموال إذا انخفضت أسعار البيتكوين، ومن الواضح أن صانع السيارات يأمل أن يكون للبيتكوين مستقبل مشرق، وأن الالتزام بالتنسيق يساعد في إضفاء الشرعية عليها.

وكانت تيسلا قد أبلغت سابقًا أنها مهتمة بالعملة المشفرة، لكن شراء مثل هذه الكمية الكبيرة من العملة المشفرة أمر ملحوظ، وفي ملفها، كتبت تيسلا أنها قامت في وقت سابق من هذا العام بتحديث سياستها الاستثمارية لتزويدها بالمزيد من المرونة لتنويع وتعظيم العوائد بالنسبة للنقد غير المطلوب للحفاظ على السيولة التشغيلية الكافية.

وأضافت أن لديها خيار وضع النقود في بعض الأصول الاحتياطية البديلة، التي تشمل الأصول الرقمية، وسبائك الذهب، وصناديق الذهب المتداولة في البورصة، والأصول الأخرى كما هو محدد في المستقبل، واستثمرت شركة السيارات الكهربائية المعروفة إجمالي 1.50 مليار دولار في عملة بيتكوين، وقالت: إنها قد تكتسب الأصول الرقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل.