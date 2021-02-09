سامسونغ تكشف موعد طرح هاتفها Galaxy F62

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 60 دقيقة

تخطط شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy F62، بعرض تقديمي في 15 فبراير، لكن موقع فليبكارت الهندي ذكر معلومات حول الجهاز الجديد بخصائصه التقنية والتصميم الأمامي والخلفي له.

وفقًا للوارد، يعمل هذا الجهاز بالفعل بمعالج Exynos 9825، وهناك أيضًا معلومات تفيد بأنه يحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، ويعمل بنظام Android 11 استنادًا إلى One UI 3.1، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد تقارير سابقة أن ميزة أخرى رائعة سيأتي بها الجهاز هي بطاريته الضخمة التي تبلغ 7000 مللي أمبير، وهي نفس الموجودة في Galaxy M51، حيث توفر ساعات طويلة يعمل فيها الهاتف دون شحن، يمكن أن يتوافق مع الشحن السريع بقوة 25 واط.

ولا يزال المنشور والصفحة الرسمية يكشفان عن القليل من التفاصيل حول الهاتف، الذي يبدو أنه يستهدف الأسواق الناشئة بسبب توقعات سعره المتوسط.

ويأتي هاتف جهاز Galaxy F62 بهيكل بلاستيكي ومجموعة من أربع كاميرات خلفية مصحوبة بفلاش ليد، وقارئ بصمات على الجانب الأيمن.

ويبدو تصميم الكاميرا الخلفية في الهاتف مشابهًا لكاميرا Galaxy A12، بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل بالأمام، يتميز الهاتف الذكي القادم بشاشة ذات تصميم Infinity-O من نوع سوبر أموليد قياس 6.7 بوصة، وكاميرا سيلفي 32 ميغابكسل، من المفترض أن المنتج الجديد سيتكلف أقل من 350 دولارًا.