سامسونغ تطور جهاز تحكم عن بعد لتعقيم المنشآت الصحية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تعمل شركة سامسونغ للإلكترونيات على تطوير جهاز تحكم ثوري يمكنه تسهيل عملية تعقيم المرافق الصحية .

وتعمل سامسونغ مع شركة ”كلين ريموت إل إل سي“ الأمريكية لتقديم جهاز تحكم عن بعد ”ريموت كونترول“، يمكنه تعقيم كافة مرافق الرعاية الصحية بسهولة.

وسيقدم جهاز ”كلين ريموت“ (Clean Remote) الجديد لكل مرفق رعاية صحية في الولايات المتحدة عند شراء تلفزيون ”سامسونغ“ من الدرجة التجارية ومصمم لدعم مرافق الرعاية الصحية، كما أنه معد خصيصا لتقليل انتقال الفيروسات.

وأوصت ”وكالة الأمراض المعدية الأمريكية“، و“مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها“، بأن تقوم مرافق الرعاية الصحية والضيافة بتنظيف وتطهير أجهزة التحكم عن بعد بانتظام.

وأشارت بعض الأبحاث الحديثة إلى أن أجهزة التحكم عن بعد ”الريموت كونترول“ هي ناقلات رئيسة للبكتيريا، والتي يمكن أن تنتقل بسهولة بين البشر.

وأعربت كلتا الشركتين عن حماستهما لإطلاق جهاز (Clean Remotes) وتأملان أنه مع هذه التكنولوجيا الجديدة، يمكن الآن تعقيم أجهزة التحكم عن بعد بسهولة والحد من انتقال البكتيريا والأمراض.

جدير بالذكر، أنه تم تصميم أجهزة ”الريموت كونترول“ لتكون متوافقة مع جميع أجهزة التلفزيون وليس هناك حاجة إلى بروتوكولات إضافية وإعداد جديد، فقط أدخل البطاريات وأنت على استعداد لاستخدامها فورا.

ويتميز جهاز (Clean Remote) بتصميم بسيط مع مفاتيح كبيرة يمكن رؤيتها بسهولة.