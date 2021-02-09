تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 25 من فبراير للإعلان الرسمي عن Redmi K40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي على Weibo اليوم تؤكد من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة Redmi K40 في حدث يعقد في 25 من فبراير.

تستعد علامة Redmi التجارية التابعة لشاومي لكشف النقاب عن سلسلة Redmi K40، وهو ما أكد عليه Lu Weibing عبر إعلان تشويقي نشر على منصة Weibo، كما أكد الإعلان التشويقي على أن الهواتف تأتي بتصميم جديد وتجربة جديدة للمستخدم.

من جانب أخر لم يكشف الإعلان التشويقي عن أي من تفاصيل مواصفات سلسلة Redmi K40، إلا أن التسريبات السابقة أكدت على أن Redmi تدعم هذه الإصدارات بمعالج Snapdragon 888، كما تتميز الهواتف بشاشة مسطحة.

كما أشارت التسريبات إلى أن سلسلة Redmi K40 تأتي بقدرة بطارية أعلى من 4000 mAh، أيضاً أشار Lu Weibing في تصريحات سابقة إلى أن سعر Redmi K40 سيبدأ من 465 دولار.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تتضمن سلسلة Redmi K40 عدد ثلاثة من الإصدارات التي تتضمن Redmi K40، وRedmi K40S، وRedmi K40 Pro، كما تدعم الإصدارات الثلاثة الإتصال بشبكات 5G، وتقدم Redmi أعلى إصدار بمستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل.

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