بعد الأزمة الأخيرة.. «واتسآب» يستعد لإطلاق ميزة جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن تطبيق المحادثات الشهير "واتسآب" يعمل على تطوير ميزة جديدة لطرحها لمستخدميه.

وأفاد موقع WABetaInfo بأن التطبيق الشهير يعمل على تطوير ميزة تتعلق في إرسال المقاطع المصورة "الفيديو".

وأوضح الموقع أن الميزة الجديدة تتميز بأنه عند تحرير مقاطع الفيديو، سيتم عرض رمز، عند النقر من المستخدم سيرسل الفيديو مع كتم الصوت.

وأشار إلى أن الميزة الجديدة متوفرة في الإصدار التجريبي 2.21.3.13، وهو قيد الاختبار.

ولفت إلى أن التحديث الجديد سيضيف مجموعة أخرى من الملصقات المتحركة إلى برنامج المراسلة، بالإضافة إلى تحسين وظيفة ذكر المستخدم في الدردشة الجماعية.

وفي وقت سابق، أعلنت "واتسآب" عن سياسة جديدة من شأنها أن تتم مشاركة البيانات مع الشركة الأم "فيس بوك".

وسبب المخاوف التي أثارها المستخدمون عقب الإعلان، بجانب سجل "فيس بوك" بشأن الخصوصية، أعلنت "واتسآب" عن تأجيل فرض السياسة الجديدة من فبراير إلى مايو.