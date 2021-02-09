شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شارك الألعاب بين جهازي تحكم PlayStation 4 باستخدام ميزة "Share Play" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في مشاركة ألعابك مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة على جهاز PlayStation 4 مختلف، فربما يمكنك لعب نفس اللعبة معًا، تسمح ميزة "Share Play" بذلك، حيث يمكنك السماح للآخرين بتنزيل الألعاب التي اشتريتها وتشغيلها، حتى لو لم يمتلكوها، ومن أجل لعب لعبة معًا، تحتاج أنت وصديقك إلى اشتراك PlayStation Plus، لكن لا يحتاج أي منكما إلى اشتراك للعب اللعبة بشكل منفصل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "business insider"، بينما يمكنك مشاركة ألعابك مع أي عدد من الأشخاص الآخرين على وحدات تحكم PS4 مختلفة، يمكن لشخصين فقط لعب اللعبة في وقت واحد.

كيفية مشاركة الألعاب على PS4

1. على وحدة التحكم التي تريد مشاركة الألعاب معها، قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب PlayStation الخاص بك.

2. حدد "الإعدادات".

3. حدد "إدارة الحساب".

4. حدد "تنشيط باعتباره جهاز PS4 الأساسي".

5. قم بتأكيد هذا الاختيار عن طريق تحديد "تنشيط".

عند الانتهاء، سيرى صديقك جميع ألعابك في مكتبته، ويمكنه تنزيلها وتشغيلها.