شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معلومات تهمك حول أداة الإنترنت "URL" المحددة لمواقع صفحات الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عنوان URL هو المعلومات التي تكتبها في شريط العنوان في متصفح الويب للانتقال إلى موقع ويب معين، وكل صفحة على الإنترنت لها عنوان URL الخاص بها، وفيما يلي دليل موجز لما هو عنوان URL وكيف يعمل، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

عنوان URL هو Uniform Resource Locator، وهو الاسم الذي يُعطى للطريقة التي يتم بها الرجوع إلى صفحات الويب والعثور عليها باستخدام متصفحات الويب، ويتكون عنوان URL من عدة أجزاء:

البروتوكول: عادةً إما http:// أو https: //، وهذا يخبر متصفح الويب أن يتوقع أن يتبع عنوان الويب، ولا تتطلب متصفحات الويب الحديثة كتابة البروتوكول.

الدومين: هذا هو الجزء الأعلى مستوى من عنوان URL، اسم موقع الويب، ويمكنك التفكير فيه على أنه الكمبيوتر الذي يتم تخزين صفحة الويب عليه، وهو في الواقع، من المحتمل أن يكون دومين مكونًا من العديد من أجهزة الكمبيوتر، خاصة بالنسبة للدومين الكبير التي يصل إليها العديد من الأشخاص.

المسار Path: يعمل مثل بنية مجلد موقع الويب، لذلك يعرف المستعرض المجلد الفرعي الذي يمكن العثور على صفحة الويب فيه.

صفحة الويب: هذا هو الجزء الأخير من عنوان URL وهو الصفحة المحددة التي تطلبها، وإنه بشكل عام اسم الملف الفعلي للصفحة، حيث يتم تخزينها على كمبيوتر المجال.

ويخفي عنوان URL الكثير من التعقيد؛ فعنوان URL هو بديل سهل الاستخدام لعنوان IP، وهو عبارة عن سلسلة من الأحرف التي تعمل بمثابة الموقع الفعلي لصفحة الويب على الإنترنت.

كما أنه عند إدخال عنوان URL في متصفح الويب، يبحث متصفحك بعد ذلك عن عنوان IP لاسم الدومين باستخدام أداة تسمى خادم اسم الدومين (DNS)، ويشبه DNS دفتر هاتف يستخدمه كل متصفح ويب.