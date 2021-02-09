شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو تطبيق Cloud؟.. كل ما تحتاج معرفته حول برنامج الحوسبة السحابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الحوسبة السحابية تشكيل المشهد التكنولوجي بشكل جذري، حيث انتقلت العديد من التطبيقات الشائعة من العمل كعملاء محليين على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك إلى العمل من الإنترنت، هذا الاتجاه له العديد من المزايا التي من غير المحتمل أن يتباطأ، والذي نرصد عدة معلومات عنه وفقا لما ذكره موقع "business insider".

ما هو تطبيق Cloud؟

يعد التطبيق السحابي Cloud هو برنامج قائم على الإنترنت تتم فيه على الأقل بعض عمليات المعالجة والتخزين على الإنترنت، والتي يشار إليها مجازيًا باسم "السحابة"، وقد تعمل الواجهة الأمامية للتطبيق كتطبيق أو في مستعرض ويب، ولكن العناصر الأساسية، مثل تخزين البيانات موجودة على الإنترنت.

هناك ثلاثة أنواع أساسية من التطبيقات السحابية:

• البنية التحتية كخدمة (IaaS): في حالة IaaS، يوفر طرف ثالث الأجهزة والبنية التحتية التي يستخدمها مطور البرامج لتشغيل تطبيقه، جنبًا إلى جنب مع أي برامج وسيطة ودعم ضروري، فعلى سبيل المثال، تقدم أمازون Amazon Web Services (AWS) للمطورين لبناء ونشر تطبيقاتهم السحابية.

• النظام الأساسي كخدمة (PaaS): تشبه PaaS إلى حد كبير IaaS، ولكن لا يشمل مورد PaaS البنية الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا نظام التشغيل والبرمجيات الوسيطة اللازمة للعمل لتطبيق السحابة، مما يعني أن المطورين يمكنهم بسهولة "التوصيل" بالمنصة.

ويعد محرك تطبيقات Google مثالاً جيدًا على PaaS، إنها خدمة استضافة تقدمها Google تتيح للمطورين نشر التطبيقات السحابية بسرعة وكفاءة.

• البرمجيات كخدمة (SaaS): تعد SaaS واحدة من أكثر الأمثلة شيوعًا للتطبيقات السحابية وأكثرها دراية للمستخدمين العاديين، في هذا الإصدار من تطبيق السحابة، يوفر الناشر كلاً من البرامج المستندة إلى مجموعة الأجهزة والبنية الأساسية التي يتم تشغيلها عليها، وهناك عدد من الأمثلة، بما في ذلك Dropbox و Google Workspace (المعروف سابقًا باسم Google G Suite).