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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين ساعتى أبل الذكية Watch Series 6 وSeries 3

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل هذا العام ساعتين ذكيتين جديدتين - أبل Watch Series 6 وأبل Watch SE - فى حدث "Time Flies"، وفى حين أن أبل Watch Series 6 هى خليفة أبل Watch Series 5 العام الماضي، فإن أبل Watch SE هى خيار جديد تمامًا للساعة الذكية بأسعار معقولة من شركة أبل العملاقة، وفيما يلى نعرض مقارنة بين  Watch Series 6 مع الجيل الثالث من ساعة أبل  Watch Series 3 كما يلى:

 

Apple Watch Series 6

 

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

 

- شاشة OLED Retina‏ لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

 

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم.

 

- موديلات GPS.

 

- شريحة S6 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية وشريحة U1 (بنطاق فائق العرض).

 

- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

 

- مستشعر لأكسجين الدم ومستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.

 

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

 

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

 

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

 

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

 

- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.

 

- مكبر صوت 50 % أقوى وميكروفون مدمج.

 

- سعة 32GB؟

 

 

 

Apple Watch Series 3

- إطار مقاس 38 مم أو 42 مم.

 

- شاشة OLED Retina‏ من الجيل الثاني 1000 شمعة/المتر المربع.

 

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والسيراميك.

 

- موديل GPS.

 

- شريحة S3 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية وشريحة W2 اللاسلكية.

 

- التاج الرقمي Digital Crown‏.

 

- مستشعر بصري لنبض القلب.

 

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

 

- طوارئ SOS‏3.

 

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

 

- Wi-Fi وBluetooth 4.2.

 

- GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري.

 

- مكبر صوت وميكروفون مدمجان.

 

- سعة 8GB.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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