إنتاج iPhone 12 mini قد يتوقف بسبب ضعف الطلب

دبي - يزن راشد - قد تتوقف شركة آبل عن إنتاج iPhone 12 mini بسبب ضعف الطلب، وذلك بعد أن ظهر الإصدار المصغر من هاتف آيفون إلى جانب iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، التي يُعتقد أنها تتمتع بأداء أفضل نسبيًا في السوق.

وجلبت آبل هاتف iPhone 12 mini من أجل توفير خيار رئيسي للمستهلكين الذين يبحثون عن جهاز آيفون رائد صغير الحجم، ومع ذلك، فإن الجهاز لم يكن قادرًا على تلبية التوقعات.

ويشترك الإصدار المصغر من هاتف آيفون في العديد من أوجه التشابه مع iPhone 12، لكن بشاشة أصغر وعمر بطارية أقصر.

وأشار (ويليام يانغ) William Yang، محلل سلسلة التوريد في شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية جي بي مورغان، في مذكرة للمستثمرين إلى أنه قد يتم إيقاف إنتاج iPhone 12 mini بحلول الربع الثاني من عام 2021.

ولا يعني التوقف أن الإصدار المصغر من هاتف آيفون يغادر السوق تمامًا، حيث لا يزال هناك مخزون كافٍ لاستمرار توفر النموذج الصغير لبعض الوقت.

وبحسب ما ورد، فقد خفض المحلل توقعات إنتاج الإصدار المصغر من هاتف آيفون بما يصل إلى 11 مليون وحدة.

كما تم تخفيض توقعات إنتاج iPhone 12 بمقدار 9 ملايين، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج iPhone 12 Pro و iPhone 11 بمقدار 2 مليون و 8 ملايين وحدة على التوالي.

وفي الشهر الماضي، ذكرت شركة أبحاث السوق CIRP أن الإصدار المصغر من هاتف آيفون اجتذب 6 في المئة فقط من إجمالي مبيعات آيفون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

كما أشار المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo في العام الماضي إلى أن iPhone 12 mini – إلى جانب iPhone 12 – لم يلبي الطلب المتوقع.

وبالنظر إلى كونه الأصغر في السلسلة، يأتي iPhone 12 mini بشاشة بقياس 5.4 إنشات، بينما يشترك iPhone 12 و iPhone 12 Pro في الشاشة نفسها بقياس 6.1 إنشات، في حين أن iPhone 12 Pro Max، الأكبر في السلسلة، يمتلك شاشة بقياس 6.7 إنشات.

وذكر يانغ في مذكرته أن توقعات إنتاج iPhone 12 Pro Max قد تنمو بمقدار 11 مليون وحدة، وقال المحلل: هناك أربعة أجهزة جديدة في النصف الثاني من عام 2021، وتتميز بالتصميم الأصغر، وعمر البطارية الأفضل، والتحسينات للكاميرا.

وتوقع المحلل أن يقوم شركاء سلسلة التوريد في آبل ببناء بين 80 و 90 مليون وحدة لمجموعة iPhone 2021، ارتفاعًا من 76 مليون وحدة لتشكيلة iPhone 12 في النصف الثاني من عام 2020.