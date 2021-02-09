تيك توك تنافس فيسبوك عبر التجارة الإلكترونية

دبي - يزن راشد - تخطط منصة تيك توك لتوسيع هائل في التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، حيث تتنافس وجهاً لوجه مع شركة فيسبوك العملاقة.

وأطلع تطبيق الفيديو المملوك للصين المعلنين على عدد من الميزات الجديدة لعام 2021، مثل الأداة التي تتيح لمستخدمي المنصة الأكثر شهرة مشاركة روابط المنتجات وكسب عمولة تلقائيًا عبر أي عملية بيع.

ولن يحتاج صانعو المحتوى بالضرورة إلى وجود صلة بالعلامة التجارية نفسها، وسيكونون قادرين على الارتباط بأي منتجات يحبونها

وتهدف تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية ، إلى السماح للعلامات التجارية بعرض قائمة منتجاتها عبر المنصة، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة الفايننشال تايمز.

ويقال أيضًا: إن التطبيق ينشر التسوق عبر البث المباشر، وهو نسخة الهاتف المحمول لقنوات التسوق التلفزيونية، حيث يمكن للمستخدمين شراء البضائع ببضع نقرات بعد رؤيتها معروضة بواسطة نجوم تيك توك.

ويأتي هذا بعد اختبار ميزة التسوق المباشر مع وول مارت، التي تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي.

ويبدو أن تيك توك على وشك تخطي تقديم تجربة سطح المكتب والانتقال مباشرة إلى التجارة الإلكترونية.

وتسمح هذه الأدوات لمنصة تيك توك، التي أعلنت عن شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية شوبيفاي، بمنافسة فيسبوك وجهًا لوجه.

وقدمت فيسبوك في العام الماضي أدوات عبر تطبيق مشاركة الصور إنستاجرام في بعض البلدان لتسهيل شراء الأشخاص للسلع، إلى جانب قناة تسوق رقمية عبر موقع فيسبوك الرئيسي.

وفي غضون ذلك، قدمت منصة إنستاجرام ميزة Reels، وهي نسخة من خلاصة فيديوهات تيك توك القابلة للتمرير.

ولا يزال نظام الإعلان الحالي قيد التطوير، وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في إحدى الوكالات الإعلانية: لم ينضج المنتج والمحتوى بالشكل الذي يريده المعلنون.

وكان لدى المنصة خطط هذا العام لمواصلة تطوير منصتها الإعلانية، التي تسمح للعلامات التجارية بوضع إعلاناتها بسهولة عبر الإنترنت بدلاً من الاتصال اليدوي بمندوب المبيعات، مما يجعلها تتماشى مع المنافسين الأكبر.

وكانت تهدف أيضًا إلى تحسين أدواتها لاستهداف الإعلانات، بما في ذلك تتبع المستخدم.

وأعلنت تيك توك في الأسبوع الماضي عن أول صفقة كبيرة لها مع الوكالة الإعلانية WPP، مما يمنح الوكالة التي تتخذ من لندن مقراً لها وصولًا مبكرًا إلى أحدث منتجات تيك توك الإعلانية.

وأثارت هذه الخطوة قلق منصات التواصل الاجتماعي المنافسة، حيث يمثل الجمهور الواسع من المستخدمين الشباب غير المستغل جزئيًا أكبر عامل جذب لمنصة تيك توك.