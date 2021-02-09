SpeedTest يقيس قدرة شبكتك على بث الفيديو

دبي - يزن راشد - أعلنت الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء شبكات الجوال والنطاق العريض واختبار التطبيقات والتكنولوجيا Ookla اليوم أن تطبيق SpeedTest لنظام iOS يمكنه الآن قياس جودة بث الفيديو عبر الإنترنت.

وبينما تتحقق الخدمة عادةً من مقاييس الاتصال العامة، مثل: أقصى سرعات التنزيل والتحميل ووقت الاستجابة، يركز الاختبار الجديد بشكل خاص على الفيديو.

ويحاول التطبيق البث عبر مجموعة متنوعة من الدقات، ومن ثم يقيس أوقات التحميل والتخزين المؤقت ومعدل البت التكيفي، بحيث تكون قادر على توقع ظروف الشبكة الحالية.

وتوضح Ookla أنها أضافت الاختبار الجديد بالنظر إلى أن الوقت الذي نقضيه عبر الإنترنت يتضمن بث الفيديو.

وقالت: يقضي معظمنا الكثير من الوقت في استهلاك الفيديو عبر الإنترنت من نوع أو آخر، وبالنظر إلى مقدار الوقت الذي نقضيه جميعًا في بث الفيديو، فإن القدرة على قياس تجربة الفيديو مباشرة هي أداة مهمة لإدارة الشبكة.

وبينما تعطي اختبارات السرعة القياسية فكرة عامة عن النطاق الترددي الإجمالي لشبكتك، تشير Ookla إلى أن مزودي خدمة الإنترنت غالبًا ما يعطون الأولوية لحركة مرور الفيديو بشكل مختلف عن حركة المرور الأخرى.

ويعني هذا أن الفيديو يمكن أن يعمل بشكل مختلف تمامًا عن بقية الأشياء التي تقوم بها عبر الإنترنت، بغض النظر عن سرعة تنزيل شبكتك، وبالتالي، فإن أفضل طريقة لقياس أداء بث الفيديو هي بث عينات الفيديو.

ويتطلب القياس الدقيق للفيديو تشغيل فيديو فعلي، لأنه لا يمكن محاكاة حركة مرور الفيديو عبر الشبكة.

ويتاح اختبار بث الفيديو عبر تطبيق iOS فقط في الوقت الحالي، وذلك بالرغم من أن Ookla تقول: إنه يصل إلى المزيد من المنصات قريبًا.

وأثناء الاختبار، يبث التطبيق مقطع فيديو بمجموعة متنوعة من الدقات، قبل إدراج تفاصيل، مثل: الدقة القصوى لاتصال الإنترنت ووقت تحميل بث الفيديو.

وإذا وجد اختبار الفيديو أن جودة بث الفيديو تلبي أو تتجاوز الدقة التي يدعمها جهازك ولا تزال غير قادرًا على بث الفيديو، فإن Ookla تقول: إن التطبيق يرتبط بمنصة DownDetector للتحقق مما إذا كانت الخدمة تواجه مشكلات.

ويتوفر معيار بث الفيديو الخاص بتطبيق SpeedTest مع آخر تحديثات iOS للخدمة، إلى جانب واجهة مُعاد تصميمها قليلاً.