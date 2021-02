إيلون ماسك يقدم 100 مليون دولار لإزالة الكربون

دبي - يزن راشد - تعهد (إيلون ماسك) Elon Musk مبلغ 100 مليون دولار كجزء من مسابقة مؤسسة XPrize الجديدة التي تركز على تقنية إزالة الكربون.

وتستمر المسابقة، التي أُعلن عنها صباح اليوم الاثنين، لمدة أربع سنوات وهي مفتوحة للفرق من جميع أنحاء العالم.

وتُعد مؤسسة XPrize منظمة غير ربحية تصمم وتستضيف مسابقات عامة تهدف إلى تشجيع التطور التكنولوجي لصالح البشرية.

ويتم اختيار خمسة عشر فريقًا للمنافسة في غضون 18 شهرًا، ويحصل كل منهم على مليون دولار، ويتم تقديم 25 منحة دراسية منفصلة بقيمة 200000 دولار لفرق الطلاب الذين يدخلون.

ويحصل الفائز بالجائزة الكبرى على 50 مليون دولار، ويحصل المركز الثاني على 20 مليون دولار، والمركز الثالث 10 ملايين دولار.

ويتعين على الفائزين إظهار حل يمكنه سحب ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي أو المحيطات وحبسه بعيدًا بشكل دائم بطريقة غير ضارة بالبيئة، وفقًا لمؤسسة XPrize.

ويبحث الحكام عن حلول يمكن أن تزيل طنًا واحدًا من ثاني أكسيد الكربون يوميًا، التي يمكن أن يصل إلى مستويات جيجا طن، ويتم نشر إرشادات المسابقة الكاملة في 22 أبريل.

وقال ماسك في بيان له: نريد أن يكون لنا تأثير حقيقي بشأن سلبية الكربون وليس الحياد، وهذه ليست مسابقة نظرية، بل نريد فرقًا تبني أنظمة حقيقية يمكنها إحداث تأثير قابل للقياس والتوسع إلى مستوى جيجا طن مهما كلف الأمر، إذ إن الوقت هو جوهر المسألة.

وأعلن ماسك عبر Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021 في شهر يناير عن تبرعه بالمال من أجل جائزة بعد وقت قصير من تجاوزه للرئيس التنفيذي لشركة أمازون (جيف بيزوس) Jeff Bezos ليصبح أغنى شخص في العالم.

وعندما حدث ذلك، سأل الرئيس التنفيذي لشركات تيسلا وسبيس إكس الملايين من متابعيه عبر تويتر عن طرق للتبرع بالمال قادرة على إحداث فرق حقيقي.

ويأتي مبلغ 100 مليون دولار من مؤسسة ماسك الخاصة، ويضاعف هذا التبرع المبلغ الذي تبرع به علنًا حتى الآن من خلال مؤسسة ماسك.

وتُعد تقنية إزالة الكربون فكرة باهظة الثمن لا تزال غير مثبتة على نطاق واسع، مع خيارات تتراوح من تمويل مشاريع التشجير إلى سحب الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الهواء.

وأصبحت التقنية مألوفة مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم، وتحظى بشعبية خاصة بين الشركات الكبرى.

وأتاحت شركة الخدمات المالية Stripe في العام الماضي للشركات التي تستخدم منصتها لمعالجة المدفوعات تحويل أجزاء من العائدات نحو تطوير تقنية إزالة الكربون.

وأعلنت شركة مايكروسوفت في عام 2020 أنها تريد التقاط ما يعادل كل ثاني أكسيد الكربون الذي انبعث بسببها في الجو سابقًا، وتعهدت الشركة بتقديم مليار دولار لهذا الجهد.

وقدمت الشركة في الشهر الماضي لمحة أولية عن تقدمها الطفيف الذي حققته نحو هذا الهدف، حيث اشترت الشركة عقودًا لالتقاط 1.3 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، أو 11 في المئة من إجمالي انبعاثاتها لعام 2020 وحده.