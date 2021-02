شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تصنع صورة رمزية على الفيسبوك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما رأيت أشخاصًا ينشرون صورًا رمزية تشبه صور برنامج إنشاء الرسوم Bitmoji أو Memoji الرمزية تقريبًا في صفحات Facebook، لذا إذا كنت لا تستطيع معرفة كيفية الحصول عليها عليك اتباع الخطوات التالية:

وتبدأ الخطوات بدخولك قائمة فيسبوك والوصول إلى الإعدادات ثم الضغط على See More and Avatars، وبالنظر إلى شاشة إنشاء الصورة الرمزية، يمكنك اختيار لون البشرة وشكل الوجه وتسريحة الشعر وملامح الوجه وشكل الجسم والملابس من أجل صورته الرمزية.

وإذا كنت لا تتذكر كيف تبدو ملامح وجهك الخاصة أثناء إعداد الصورة الرمزية الخاصة بك، فما عليك سوى النقر على رمز المرآة في الزاوية اليمنى العليا. ستفتح الكاميرا الخاصة بك وستتمكن من النظر إلى نفسك في مستطيل صغير أثناء اختيار ميزات الوجه.

وبمجرد الانتهاء انقر فوق رمز علامة الاختيار لحفظ صورتك الرمزية ستصبح جاهزًا للاستخدام.

ويمكنك تحديد موقع الملصقات من خلال قسم الصور الرمزية في التطبيق، بعد الانتهاء من تصميم صورتك الرمزية، سترى ثلاثة رموز في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، اضغط على أيقونة الملاصق، وسترى جميع ملصقات الأفاتار المخصصة المتاحة لديك لاستخدامها.

وبمجرد اختيار الملصق المفضل لديك، انقر على الملصق واختر إما الزر "إرسال في Messenger" أو "المزيد من الخيارات"، إذا اخترت المزيد من الخيارات، فستفتح شاشة جديدة، وسترى مجموعة واسعة من خيارات المشاركة لراحتك سواء من البريد الإلكتروني إلى موجز Facebook، فعلى سبيل المثال، إذا اخترت إرسال في Messenger، فيمكنك اختيار من ترسله إليه في قائمة جهات الاتصال الخاص بك.

كما يمكنك أيضًا تحويل صورتك الرمزية الجديدة إلى صورة ملفك الشخصي على Facebook، عبر الرجوع إلى قسم الصور الرمزية في فيسبوك بالانتقال إلى القائمة، ثم النقر على "مشاهدة المزيد" و"الصور الرمزية" ثم ستجد في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك ثلاثة رموز، إذا قمت بالنقر فوق رمز السهم ، فستظهر قائمة، منها اختيار "تعيين كصورة الملف الشخصي" وعليك استخدام الوضع الذي تريده من القائمة والخلفية المطابقة.

وعلى الرغم من ذلك يتيح فيسبوك للمستخدم الاختيار لتحديد ما إذا كان يرغب في جعل الصورة الرمزية صورة ملفه الشخصي بشكل دائم أو مؤقت، وعلى المستخدم النقر على خيار "حفظ" القياسي لجعله دائمًا، كما تفعل مع أي صورة ملف شخصي أخرى، أما اختيار "7 أيام" سيجعله مؤقتًا، وستعود صورة ملفك الشخصي إلى ما كانت عليه من قبل بعد أسبوع.

أما إذا كنت تسعى دائما إلى تحديث الصور الرمزية، ابدأ بالنقر على رمز القلم الرصاص في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، سيقودك ذلك إلى شاشة إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك بمجرد أن تكون هناك، فتابع وابدأ في تنفيذ هذه التغييرات.

ويمكنك استخدام الأداة لإجراء تغييرات أكثر جذرية على صورتك الرمزية أو تبديل مظهر الصورة الرمزية لتعكس مزاجك الحالي، وفقا لموقع Digital trends.