شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صعوبات فنية واجهت تطبيق CBS أثناء بطولة Super Bowl تثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجه تطبيق CBS All Access صعوبات فنية أثناء مشاهدة بطولة Super Bowl LV لكرة القدم يوم الأحد الماضي، أبلغ المستخدمون عن رؤية رسالة تفيد بأن التطبيق "يواجه صعوبات فنية" وأنه "حدث خطأ".

وأظهر تقرير the Verge ارتفاعًا مفاجئًا في الشكاوى المتعلقة بشبكة CBS All Access مساء الأحد الماضي، واشتكى العديد من المستخدمين على Twitter من عدم تمكنهم من مشاهدة اللعبة على الإطلاق.

وأفاد تود سبانجلر من Variety بعد مرور ما يقرب من ساعة على العطل أخبرت شبكة CBS المشتركين أنه تم حل المشكلات وإعادة تشغيل التطبيق.

وكان هذا هو أسوأ توقيت ممكن لعدم توفر التطبيق حيث كانت مباراة Super Bowl بين مدينة كانساس سيتي وخليج تامبا جارية.