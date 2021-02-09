شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بيانات عملاقة تحقق بمدى ارتباط نشاطها التجاري بسرقة البيانات فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة بيانات الائتمان Experian، إنها تواصل التحقيق فيما إذا كانت البيانات الشخصية لملايين الأشخاص في البرازيل، التي تبين أنها معروضة للبيع بشكل غير قانوني عبر الإنترنت، يمكن أن تكون مرتبطة بنشاطها التجاري البرازيلي Serasa.

وقالت Experian المدرجة في المملكة المتحدة، وهي أكبر مجموعة بيانات ائتمانية في العالم، إنها وجدت حتى الآن أن البيانات المعروضة للبيع تشمل الصور، وتفاصيل الضمان الاجتماعي، وتسجيلات المركبات، وتفاصيل تسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تجمعها أو تحتفظ بها.

وقالت الشركة إنه بالرغم من التحقيقات الشاملة حتى الآن لا يوجد دليل على أن أنظمتنا التكنولوجية قد تم اختراقها.

وربطت مؤشرات ما قبل السوق انخفاضًا بنسبة 2% لأسهمها عند فتح السوق.

وقالت تقارير إخبارية محلية في البرازيل إن باحثي الأمن السيبراني اكتشفوا في يناير أن البيانات الشخصية لأكثر من 200 مليون شخص ربما تم تسريبها وعرضها للبيع عبر الإنترنت، لكن من غير الواضح من أين جاءت البيانات.

وتأتي أنباء الاختراق بعد أقل من عام من إعلان شركة التأمين الصحي البرازيلية Hapvida أنها تعرضت لهجوم إلكتروني من المحتمل أن ينطوي على الوصول إلى المعلومات الشخصية لعملائها.

وقالت شركة Embraer لصناعة الطائرات ومقرها ساو باولو في ديسمبر الماضي إنها استهدفت من قبل المتسللين، الذين حصلوا على الكشف عن البيانات المنسوبة إلى الشركة.

ومع ذلك قال إكسبريان إنه لا يوجد دليل على أنه تم الحصول على بيانات ائتمانية إيجابية أو سلبية بشكل غير قانوني من سيراسا.

كانت شركة Equifax Inc، المنافس المدرج في الولايات المتحدة لشركة Experian، قد أعلنت عن أكبر تسوية على الإطلاق لخرق البيانات في عام 2019، حيث وافقت على دفع ما يصل إلى 700 مليون دولار لتسوية المطالبات التي انتهكت القانون خلال خرق هائل لبيانات العملاء في عام 2017، بالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتعويض المستهلكين المتضررين.