رسميا.. شاومي تطلق هاتفها الجديد “Mi 11”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة الهواتف الصينية شاومي، عن إطلاق هاتفها الجديد Mi 11 بشكل رسمي، أول هاتف ذكي يعمل بمعالج Snapdragon 888، للأسواق العالمية، في حدث عالمي استضافته الشركة اليوم، أكدت خلاله أن هذا الإصدار يأتي ببعض التغييرات، وبسعر يبدأ من 749 يورو (903.02 دولار).

وقدمت العملاق الصيني هاتف Mi 11 خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، واليوم ينطلق الإصدار الخاص بالأسواق العالمية دون النموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 غيغا بايت رام وسعة تخزين 256 غيغابايت الذي قدم في السوق الصيني، أيضاً لن يتضمن محتوى الصندوق شاحن GaN بقدرة 55 واط.

مواصفات هاتف (Mi 11)

يعمل هاتف Mi 11 بواسطة معالج Snapdragon 888، كما يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.81 بوصة، كما يدعم جودة عرض QHD بلس، ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام مع سعة تخزين 128 غيغابايت، أو ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام مع سعة تخزين 256 غيغابايت.

كما استعرضت ”شاومي“ خلال الحدث تقنية رصد معدل ضربات القلب المدمجة في مستشعر البصمة، أيضاً تضم كاميرا الهاتف مستشعرا رئيسيا بدقة 108 ميغابيكسل، ومستشعرا بزوايا عرض واسعة بدقة 13 ميغابيكسل، كما يأتي مستشعر بعدسات ماكرو بدقة 5 ميغابيكسل.

ويأتي هاتف Mi 11 بكاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4600 مللي أمبير، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط أو الشحن عبر كابل بقدرة 55 واط.

وينطلق الإصدار الرئيسي من هاتف Mi 11 بسعر 749 يورو (903.02 دولار)، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعة 256 غيغا بايت بسعر 799 يورو (963.31 دولار)، وستبدأ شاومي في تلقي طلبات الحجز المسبق في 26 فبراير الحالي.