تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة تكبير وتصغير مقاطع الفيديو في Google Photos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جوجل تحديث جديد لتطبيق Google Photos والذي ينطلق بميزة جديدة لدعم المستخدمين في تكبير وتصغير مقاطع الفيديو.

إقتصرت التحسينات التي إضيفت على تطبيق صور جوجل خلال العام الماضي على دعم المستخدمين في تحرير الصور بكفاءة أفضل من خلال أدوات جديدة، واليوم تستهدف جوجل تحسين تجربة المستخدم في مقاطع الفيديو.

وتدعم الميزة الجديدة المقدمة من جوجل في تطبيق Google Photos مشاهدة مقاطع الفيديو في التطبيق بتجربة أفضل، وذلك من خلال دعم المستخدمين بميزة النقر المزدوج لتكبير أو تصغير مقاطع الفيديو.

يمكن للمستخدمين أيضاً من خلال تكبير مقاطع الفيديو في تطبيق صور جوجل أن يعمل على توضيح جزء محدد في مقطع الفيديو، كما يعمل النقر المزدوج على تكبير مقطع الفيديو للعرض بكامل الشاشة، بينما يمكن تصغير مقطع الفيديو بالنقر المزدوج من جديد.

يذكر أن الميزة الجديدة لتكبير وتصغير مقاطع الفيديو تتوفر لدى عدد محدد من المستخدمين في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تتوفر الميزة لاحقاً لعدد أكبر من المستخدمين.

المصدر

اعلان





