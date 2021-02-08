تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف HTC Wildfire E lite بسعر 103 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HTC اليوم عن هاتفها منخفض التكلفة HTC Wildfire E lite الذي يأتي بنظام Android 10 Go، ومعالج Helio A20، كما ينطلق لأسواق روسيا وجنوب إفريقيا بسعر 103 دولار.

يتميز هاتف HTC Wildfire E lite بشاشة LCD بحجم 5.45 إنش، وجودة عرض HD بلس، وأبعاد 18:9، أيضاً يضم الإطار العلوي للهاتف الكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما تقدم HTC هذا الإصدار برقاقة معالج Helio A20، وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجا بيكسل ومستشعر VGA لعمق التصوير، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

هاتف HTC Wildfire E lite يأتي بقدرة بطارية 3000 mAh، مع شاحن Wildfire E lite، ومنفذ microUSB، ويتوفر الهاتف بسعر 103 دولار.

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