تكنولوجيا: شاومي تستعد لدفع تحديث MIUI 12.5 في الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن خططها لدفع تحديث واجهة MIUI 12.5 لهواتف الشركة في الأسواق العالمية بدءاً من الربع الثاني من 2021.

إستعرضت شركة شاومي اليوم مميزات تحديث واجهة MIUI 12.5، مع قائمة توضح هواتف الشركة المقرر تحديثها خلال الفترة القادمة.

وتقدم شاومي في تحديث MIUI 12.5 تحسينات في النظام، مع تجديد كامل للواجهة، التي تستخدم الآن وحدة المعالجة بنسبة أقل 22%، مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 15%، دون أن تقل دقة وجودة عرض الجرافيك.

كما تتميز الواجهة الآن بتجربة سلسة وسريعة في إستجابة إيماءات الشاشة، كما يدعم تحديث MIUI 12.5 إلغاء تثبيت التطبيقات من خلال نظام جديد في الواجهة، كما أكدت الشركة على إمكانية حجب التطبيقات المثبتة.

أيضاً تقدم شاومي تحديث جديد لتطبيق NOTES الذي يتميز الآن بعدد 4 من الأدوات الجديدة لدعم المستخدم في تدوين الملاحظات بآداء سريع.

قائمة الهواتف التي تحصل على تحديث MIUI 12.5

تبدأ شركة شاومي في دفع الإصدار الثابت من تحديث MIUI 12.5 لمستخدمي سلسلة هواتف Mi 11 و Mi 10 بدءاً من الربع الثاني من 2021، كما يصل التحديث لمستخدمي هواتف Mi 10 Lite وسلسلة Mi Note في نهاية الربع الثاني.

قائمة هواتف شاومي التي تحصل على الإصدار الثابت من MIUI 12.5 في بداية الربع الثاني:

Mi 11

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10

Mi 10 Pro

قائمة الهواتف التي تحصل على تحديث MIUI 12.5 في المرحلة الثانية:

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T Lite

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 9

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9

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