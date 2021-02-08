بعد جائحة كورونا.. بيل جيتس يكشف عن تهديدات جديدة قد تواجهها البشرية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الملياردير، ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، عن التهديدات الجديدة التي قد تواجهها البشرية بعد جائحة الفيروس المستجد.

وفي مقابلة مع قناة "فيريتاسيوم" على يوتيوب، رد جيتس على سؤال حول المخاطر التي يجب على العالم الاستعداد لها، حيث قال إن هناك تهديدات تواجهها البشرية تتمثل في "تغير المناخ والإرهاب البيولوجي".

وأشار جيتس إلى أن معدل الوفيات الناجم عن "تغير المناخ" سيكون "أعلى" كل عام مما هو يحصل الآن خلال جائحة فيروس كورونا.

ولفت الملياردير الأمريكي إلى أن التهديد الثاني يتمثل في "الإرهاب البيولوجي"، مشيراً إلى أنه "إذا أراد أحد ما التسبب في ضرر للبشرية فيمكنه أن يصنع فيروساً، وهذا يعني أن احتمالية مواجهة مثل هذا الأمر أعلى مقارنة بالأوبئة الطبيعية الشبيهة بالراهنة".

وفي وقت سابق، صرح جيتس بأن العالم اليوم ليس مستعداً للوباء المقبل، والذي يمكن أن يكون أسوأ بعشر مرات من جائحة "كوفيد -19".

وأعرب مؤسس مايكروسوفت في هذا الصدد عن الأمل في أن "يبدو الوضع مختلفا بعد عامين بفضل اللقاحات واختبارات الكشف والأدوية وعلم الأوبئة والمراقبة.. وهناك الكثير الذي يمكن القيام به".

وأعرب بيل جيتس عن اعتقاده بأن الفيروس التاجي أصبح جزءا من الحياة اليومية للناس، بنفس درجة الزلازل والأعاصير أو تغير المناخ، مشددا على ضرورة أن تكون الاستجابة لمثل هذه التهديدات عالمية.