شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم "فيب شيب" 3 ملايين يوان صينى بسبب انتهاك قانون المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المنظمون الصينيون غرامة على شركة Vipshop Holdings Ltd التي تقدم خصومات على الإنترنت قدرها 3 ملايين يوان (464000 دولار)، وهي أكبر غرامة حتى الآن في الحملة الأخيرة على السلوك المناهض للمنافسة بين شركات الإنترنت بحسب وكالة رويترز.

ويأتى ذلك فى إشارة إلى أن المنظمين على استعداد متزايد لاستخدام المزيد من الأدوات في حماسة جديدة لكبح السلوك الاحتكاري في قطاع التكنولوجيا.

وتمت معاقبة Vipshop بسبب انتهاك قانون يحظر المنافسة غير العادلة، والذي يسمح بفرض غرامات تصل إلى 5 ملايين يوان.

وبالمقارنة، تم تغريم الشركات الأخرى التي تعرضت لعقوبات منذ أواخر العام الماضي بموجب قانون مكافحة الاحتكار الصيني لعام 2008، والذي يسمح بدفع غرامة قصوى أقل بكثير تبلغ 500 ألف يوان.

وتأتي غرامة Vipshop في أعقاب نشر إدارة الدولة لتنظيم السوق (SAMR) إرشادات محدثة حول كيفية تأثير قانون مكافحة الاحتكار على شركات الإنترنت، والتي قالت إن المنظمين حريصون على منع تثبيت الأسعار وكذلك استخدام البيانات والخوارزميات للتلاعب بالسوق.

وقالت SAMR، إن شركة Vipshop طورت نظامًا في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر، للحصول على معلومات حول العلامات التجارية التي منحتها ميزة تنافسية، واستخدمت نظامها للتأثير على خيارات المستخدمين وفرض المعاملات ومنع مبيعات علامات تجارية معينة.

وقالت شركة "فيب شوب" المدرجة في نيويورك، والتي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 22 مليار دولار، إنها قبلت نتائج SAMR وستعزز الامتثال.

وشمل التدقيق المشدد من قبل المنظمين الصينيين منذ ديسمبر الإعلان عن تحقيق في شركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا، ومعاقبة الشركات المدعومة من علي بابا والتي تدعمها تينسنت لعدم سعيها لمراجعات مكافحة الاحتكار للصفقات، في حين تم تغريم الشركات الأخرى أيضًا بسبب مخالفاتها التسعير.