شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Vinfast الفيتنامية تحصل على تصريح لاختبار المركبات ذاتية القيادة فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Vinfast، أول شركة محلية لتصنيع السيارات في فيتنام، إنها حصلت على تصريح لاختبار المركبات ذاتية القيادة في الشوارع العامة في كاليفورنيا.

وقالت شركة Vinfast، وهي وحدة تابعة لأكبر تكتل في فيتنام Vingroup JSC، إن التصريح الممنوح من قبل إدارة المركبات في كاليفورنيا كان ضروريًا حتى تتمكن الشركة من تسويق سياراتها الكهربائية في السوق الأمريكية.

وقالت شركة Vinfast إنها طورت ثلاثة طرازات بميزات مستقلة، مضيفة أنه سيتم بيع طرازين في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا اعتبارًا من عام 2022.

في العام الماضي، قالت شركة Vinfast إنها اشترت مركز اختبار Lang Lang التابع لشركة GM Holden في أستراليا بعد تحركها لفتح مركز للأبحاث والتطوير في ملبورن، كجزء من جهودها للتوسع دوليًا.