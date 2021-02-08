شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الترتيب العاشر إلى الأول.. هكذا أصبح تليجرام التطبيق الأكثر تنزيلًا فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أربعة أشهر هي فترة طويلة خاصة في عالم التكنولوجيا، حيث تتغير الاتجاهات في لمح البصر، لكن تطبيقات المراسلة الفورية ليست اتجاهًا جديدًا وهذا هو السبب في أن قفزة تطبيق تليجرام ليصبح التطبيق الأكثر تنزيلًا في العالم هي قصة حقيقية، ولا يعني ذلك أن تليجرام كان تطبيقًا غير معروف ولكن بفضل واتس آب - والدور الذي لعبته الهند - أصبح التطبيق في المركز الأول.

حيث كشف تقرير جديد صادر عن Sensor Tower أن تليجرام تجاوز TikTok ليصبح التطبيق الأكثر تنزيلًا في العالم في يناير.

دور الهند:

في يناير، شهد تليجرام 63 مليون عملية تثبيت مما جعله التطبيق الأكثر تنزيلًا في العالم، وذكر تقرير Sensor Tower أن "الدول التي لديها أكبر عدد من عمليات تثبيت تليجرام كانت الهند بنسبة 24 %، تليها إندونيسيا بنسبة 10%"، وتم تنزيل ما يقرب من 15 مليون مرة من الهند وحدها، وهي نسبة كبيرة، فيما اعتاد تليجرام أن يكون على محيط تطبيقات المراسلة حيث يعتمد معظم الأشخاص على واتس آب باعتباره وضع الاتصال المفضل لديهم.

وبالنظر إلى الأرقام الخاصة بالأشهر الثلاثة الماضية، كان تليجرام دائمًا ضمن أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها، ففي ديسمبر 2020 ونوفمبر 2020 ، كان هو تاسع أكثر التطبيقات تنزيلًا في العالم، ومن الغريب أنه في نوفمبر، كان واتس آب هو التطبيق الذي تم تنزيله مع 58 مليون عملية تثبيت.

ومرة أخرى ، 24% من تنزيلات واتس آب جاءت من الهند، وفي كل من أكتوبر وسبتمبر 2020 ، كان تليجرام هو التطبيق العاشر الأكثر تنزيلًا في العالم، بينما كان واتس آب هو خامس تطبيق يتم تنزيله في العالم في يناير.

دور واتس آب:

كان كل شيء على ما يرام في واتس آب حتى قرر التطبيق المملوك لفيس بوك تحديث سياسة الخصوصية الخاصة به، ففي وقت ما في يناير، أصدر واتس آب إنذارًا نهائيًا للمستخدمين بأنه سيتعين عليهم قبول سياسة الخصوصية المحدثة أو في 8 فبراير، سيتم حذف حساباتهم.

ولعله أكثر من الإنذار النهائي، كانت محتويات سياسة الخصوصية هي التي جعلت المستخدمين غير مرتاحين، حيث ذكرت واتس آب أنها ستشارك الكثير من البيانات مع Facebook وبعض مطوري الطرف الثالث أيضًا، ومن الواضح أن هذا لم يحدث بشكل جيد مع الأشخاص الذين تركوا التطبيق إلى تليجرام وكذلك Signal.

وحاول واتس آب مرارا وتكرارا توضيح أن بيانات المستخدم ستبقى آمنة كما كانت دائمًا، وعلاوة على ذلك، أرجأ واتس آب موعد قبول سياسة الخصوصية لمدة ثلاثة أشهر، ومع ذلك، يبدو أن بعض الضرر قد حدث بالفعل مع تضخم أرقام تليجرام بشكل كبير.