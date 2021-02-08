شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة PCM الجديدة من أبل لمتصفح سفارى؟ وفيم تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل مؤخرا ميزة خاصة لقياسات الإعلانات والتى تري أبل أنها أقل تدخلاً للخصوصية وتسمي "قياس النقرات الخاصة" PCM، حيث تري الشركة أنها وسيلة قد تساعد المعلنين في الحصول على الإحصاءات التى يحتاجونها دون التأثير على خصوصية المستخدمين.

ميزة PCM

يطلق على الميزة المعنية اسم "قياس النقرات الخاصة" Private Click Measurement، وتعرف اختصارًا باسم "PCM"، وهي ميزة عملت عليها آبل منذ سنوات وتأمل أن تصبح معيارًا للويب تطبقه جميع متصفحات الويب، وليس فقط متصفح سفاري.

وتعد هذه الميزة مفيدة، حيث تُنفذ حاليًا في متصفح سفاري لتتبع الإعلانات من موقع إلى موقع منذ شهر نوفمبر 2019 على الأقل – أي بعد ستة أشهر من إعلان فريق WebKit عن التقنية لأول مرة في شهر مايو، ومع تحديث iOS 14.5 فستعمل PCM أيضًا من التطبيقات إلى مواقع الويب، والتي يمكن أن تساعد المطورين.

استخدامات PCM

تتيح تقنية "PCM" لشبكات الإعلان قياس فعالية نقرات الإعلانات عبر مواقع الويب، ومن تطبيقات iOS إلى مواقع الويب مع الحفاظ على إخفاء هوية المستخدمين، ويساعد ذلك في دعم صناعة الإعلان دون المساس بخصوصية المستخدم، حيث تمنح المعلنين طريقة أخرى للقيام بما يحتاجون إليه دون المساس بخصوصية الأشخاص الذين ينقرون على الإعلانات.