شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محللون: شحنات iPhone 13 هذا العام ستتجاوز الجيل الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال "ويليام يونغ" المحلل في JPMorgan Chase، في توقعات جديدة أن آبل، مثل العام الماضي، ستطلق أربعة طرازات من خط الهواتف الذكية الجديد، وحتى الآن، تشير المصادر إلى أن التشكيلة الجديدة يمكن أن تسمى iPhone 12s أو iPhone 13.

وبحسب موقع gizchina الصينى، فيقول المحلل، نقلاً عن مخبريه في سلسلة التوريد من أبل، إن جميع الطرز الجديدة ستحتفظ بنفس أحجام الشاشة مثل خط iPhone 12 ، لكن أبل ستقلل من الدرجة وتزيد من سمك الجسم قليلاً، فيما تشير سماكة العلبة المتزايدة بشكل غير مباشر إلى أن أبل ستزيد أخيرًا من سعة بطارية هواتفها الذكية، حيث يشتكي مستخدمو iPhone 12 أكثر من قلة عمر بطارية الهواتف الذكية، خاصة مع شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس، ويبدو أن شركة آبل قد استجابت للنقد.

كما أشار ويليام يونغ إلى أن طرازي iPhone 13 Pro و 13 Pro Max سيحتويان على شاشات OLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ووأضاف أيضًا أن iPhone 13 / 12s سيتفوق على iPhone 12 في شحنات الربع الأول، تم تحديد الهدف الأقصى بـ 90 مليون هاتف ذكي.

وعلي جانب آخر، ووفقًا لـ Counterpoint Research، زادت شحنات هواتف iPhone الذكية بنسبة 22% في الربع السابق، حيث يعود سبب الارتفاع إلى إصدار تشكيلة iPhone 12 ، التي تدعم شبكات الجيل الخامس، كما لم تنخفض مبيعات الطرازات السابقة واستقر الطلب عليها بعد انخفاض السعر.

وقامت الشركة بشحن 90 مليون هاتف ذكي ولديها أكثر من 23% من حصة السوق، فيما يلاحظ المحللون أن شركة آبل قد عززت مكانتها في قطاع الهواتف الذكية المتميز في الصين، ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة أبل، "تيم كوك"، فإن اثنين من أفضل ثلاثة هواتف ذكية مبيعًا في الصين من أبل.