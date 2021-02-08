شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف مزيد من المدن التى يمكنك التجول فيها افتراضيًا عبر ميزة "Look Around" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل قبل عام ميزة تعرف بـ "Look Around" والتى توجد بتطبيق "خرائط أبل"، حيث تتيح للمستخدمين القيام بجولات افتراضية في مناطق معينة من الولايات المتحدة، والآن وسعت شركة أبل هذه الميزة لتشمل مزيدا من المناطق بما في ذلك بورتلاند وأوريجون وسان دييغو في كاليفورنيا.

وللقيام بذلك، ما عليك سوى فتح تطبيق الخرائط وكتابة عنوان معين، ثم الضغط على أيقونة المنظار الموجودة على الحافة اليمنى العلوية من الشاشة وسترى صورة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم انقر فوق المربع الموجود في الجانب الأيسر العلوي من الصورة الذي يحتوي على سهمين يشيران إلى بعضهما البعض وسيؤدي ذلك إلى تكبير الصورة لتغطي أكثر من 90% من الشاشة، ومن هناك، يمكنك استخدام إصبعك لإلقاء نظرة بزاوية 360 درجة على "موقعك".

كما يمكنك أيضًا التحرك في الشارع من خلال النقر بإصبعك على الشاشة في مكان أمامك، ويمكن أيضًا إجراء المنعطفات اليمنى واليسرى ويمكن تحقيق التكبير في مكان ما باستخدام إيماءة اللمس المتعدد للتكبير.

وبينما يقدم التجوّل الافتراضي من جوجل شيئًا مشابهًا، لكن فى العديد من المواقع الأخرى ، فإن ميزة Look Around أكثر سلاسة وتستخدم صورًا عالية الدقة، ولعل رغبة أبل في استخدام صور أكثر وضوحًا هي السبب الرئيسي وراء طرح هذه الميزة ببطء شديد.

ووفقًا لـ AutoEvolution ، أضافت Apple للتو الميزة في بعض المدن الأخرى بما في ذلك بورتلاند وأوريجون وسان دييغو في كاليفورنيا، أما المدن الأخرى التي لديها الآن Look Around تشمل Fort Lauderdale و Miami و Detroit و Denver و Phoenix، وتأمل أبل في مواصلة إضافة الميزة إلى المزيد من المواقع في جميع أنحاء البلاد.

وللقيام بجولة افتراضية، افتح خرائط أبل واكتب اسم مدينة أو معلم، وعلى طول الحافة اليمنى العلوية للشاشة، يجب أن ترى رمز المنظار، وإذا كنت لا ترى الرمز، فهذا يعني أن المدينة التي حددتها لم يتم عرضها بعد في Look Around، لذلك فمن السهل الانغماس في نزهة افتراضية لدرجة أنك قتلت ساعة أو ساعتين قبل أن تعرف ذلك.