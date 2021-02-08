شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توقف إنتاج iPhone 12 mini فى الربع الثانى بسبب ضعف المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل نسخة مصغرة من سلسلة iPhone 12 المزودة بتقنية 5G هذا العام، فمع شاشة بحجم 5.4 بوصة، فإن iPhone 12 mini مخصص لأولئك الذين يفضلون الشاشات الصغيرة، كما أنه يأتى بسعر منخفض يصل إلى 699 دولار، مما يجعله في متناول أولئك الذين لا يرغبون في إنفاق الكثير من المال على الهاتف أثناء الوباء.

لكن هناك بعض العيوب في امتلاك iPhone 12 mini، ولعل واحدة من أكثرها وضوحًا هي سعة البطارية الأصغر التي تبلغ 2227 مللي أمبير في الساعة، وبشكل عام، لا يبدو كما لو أن المستهلكين مهتمون بامتلاك iPhone 5G بحجم صغير، فوفقًا لتقرير من موقع MyDrivers ، يعد iPhone 12 mini هو الطراز الأسوء مبيعًا بين متغيرات iPhone 12 الأربعة.

أما الثلاثة الآخرون هم iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، حيث تمثل المبيعات العالمية لجهاز iPhone 12 miniحوالى 6٪ فقط من إجمالي الإيرادات الناتجة عن طرازات iPhone 2020، ونتيجة لذلك، هناك تكهنات من شركة الأوراق المالية الأمريكية جي بي مورجان بأن شركة آبل قد توقف إنتاج iPhone 12 mini بحلول الربع الثاني.

وقام William Yang ، محلل سلسلة التوريد في Morgan ، بخفض تقديرات إنتاجه لجهاز iPhone 12 و iPhone 12 mini بمقدار 9 ملايين و11 مليون وحدة على التوالي، فيما يتوقع محللون آخرون الآن أن ترفع شركة آبل إنتاج أكبر هاتف في سلسلة iPhone 12 ، iPhone 12 Pro Max ، بمقدار 11 مليون وحدة، ويحمل هذا الإصدار شاشة بحجم 6.7 بوصة وبطارية بوزن 3687 مللي أمبير في الساعة.

وحتى مع ضعف المبيعات، لا يزال من المتوقع أن تطلق أبل أربعة هواتف جديدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يقول التقرير أن شركة التكنولوجيا العملاقة قد تضطر إلى طرح بعض "التحسينات" لتحسين الأداء وبالتالي مبيعات طراز أيفون ذي الشاشة الأصغر لعام 2021، وقد يتعين على شركة أبل معرفة كيف يمكنها تحسين عمر البطارية الأصغر - شاشة ايفون دون زيادة حجم الجهاز.