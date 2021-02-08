شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء: النمو المذهل لسوق الأجهزة اللوحية العالمية مؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس صناعة الهواتف المحمولة، التي شهدت أسوأ عام لها منذ فترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا العالمي الذي أضر أيضًا بالعديد من الشركات الأخرى الناجحة سابقًا في عام 2020، تمتع سوق الأجهزة اللوحية بانتعاش غير متوقع تمامًا في ذروة انتشار فيروس كورونا الطبي والأزمة المالية، بحسب موقع phonearena الهندى.

فبعد الربع الأول السيئ المتوقع من العام الماضي، عندما تلقت الشحنات في جميع أنحاء العالم انخفاضا بلغ حوالي 18% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2019 ، ارتفعت الأجهزة اللوحية لبقية عام 2020، حيث ارتفعت نسبة 26 و 25 و 54 نقطة على أساس سنوي في Q2 و Q3 و Q4 على التوالي وفقًا للعديد من شركات الأبحاث ذات السمعة الطيبة.

وبشكل عام، ارتفعت مبيعات 2020 بنسبة 28%، أو 35 مليون وحدة أو نحو ذلك، مقارنة بالعام السابق، على الأقل بناءً على تقرير Canalys الذي نُشر الأسبوع الماضي، ولكن في حال كنت تتساءل عما إذا كان معدل النمو المذهل هذا مستدامًا على المدى الطويل، يبدو أن Digitimes تقدم "لا" كإجابة على هذا السؤال، وتتوقع انخفاضًا تسلسليًا كبيرًا في الطلب في الربع الأول من عام 2021.

ومقارنةً بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، يمكن أن تنخفض شحنات الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 31 % خلال التسعين يومًا الأولى من هذا العام، في بداية اتجاه جديد يُتوقع أن يستمر على الأقل حتى نهاية عام 2021، لكن أبحاث Digitimes ليست جاهزة للتنبؤ مدى ضعف أداء السوق هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، ولكن بالنسبة لما يستحق، من المتوقع أن تستمر النماذج "الأكبر حجمًا" في الازدياد في شعبيتها، مما قد يساعد معظم البائعين الكبار في الحفاظ على درجات إيراداتهم الإجمالية مرتفعة.

ومن المثير للاهتمام، أن هذا التقرير الجديد يصنف TCL بدلاً من Huawei في المركز الخامس بين أكبر بائعي الأجهزة اللوحية في العالم في الربع الرابع من عام 2020، حيث من المتوقع أن تواصل الشركة الأخيرة سقوطها الحر في المراحل الأولى من عام 2021 لأسباب واضحة إلى حد ما.

ومن المحتمل أن تعاني الشركات المصنعة الكبرى الأخرى نتيجة لنقص المكونات في الربع الأول والربع الثاني أيضًا، لذلك ليس من الواضح تمامًا مقدار الانخفاض المتوقع في السوق هذا العام والذي سيكون في الواقع ناتجًا بشكل مباشر عن تقلص طلب العملاء.

لكن قد يكون من المبكر أيضًا توقع انخفاض المبيعات للعام بأكمله، خاصة مع أرقام الربع الأول من عام 2021 التي من المتوقع أن تتحسن في الإجمالي العالمي السيئ للغاية للإطار الزمني من يناير إلى مارس 2020، وبعد كل شيء، تمتلك Apple وSamsung وLenovo منتجات جديدة رائعة جدًا يمكن أن تغير الأمور بدءًا من الربع الثاني.