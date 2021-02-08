شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو لابس كمامة.. طريقة فتح موبايلك الأيفون باستخدام Apple Watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل مؤخرًا تحديث iOS 14.4 ، مما أدى إلى التخلص من بعض مكامن الخلل في التصوير الفوتوغرافي بتقنية HDR و iMessage ، مع تضمين ميزات جديدة صغيرة مثل تصنيف جهاز Bluetooth في الإعدادات، أو دعم التعرف على رموز QR الصغيرة.

فيما وفر تحديث iOS 14.5 الذي تم طرحه بالفعل للمطورين في شكل تجريبي، وسيكون هذا التحديث أكثر ثراءً من حيث المميزات المضافة إلى جهاز أيفون الخاص بك، وربما يكون من أهم هذه الميزات التكامل الأكثر إحكامًا مع Apple Watch ، التي تم إصدار الإصدار التجريبي التالي من watchOS 7.4 للمطورين أيضًا.

ويأتى هذا التحديث لحل مشكلة كبيرة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، فلأنه لا يمكنك فتح قفل أيفون الخاص بك خلال إرتداء قناع الآن، حيث سيكون بمقدور المستخدمين فتح قفل أيفون عبر Apple Watch بدلاً من طريقة Face ID، والذي يُطلق عليه ببساطة Apple Watch Unlock، حيث سيكون جزءًا لا يتجزأ من تحديث iOS 14.5.

كيفية استخدام ميزة Apple Watch iphone Unlock في تحديثات iOS 14.5 و watchOS 7.4

- انتقل إلى الإعدادات> ثم Face ID&Passcode.

- قم بتشغيل زر التبديل.

- قم بارتداء سىاعة Apple Watch مع watchOS 7.4 وتشغيل اكتشاف المعصم.

- قم بإلغاء قفل Apple Watch وتمكين رمز المرور.

- دع Face ID يتعرف على أنك ترتدي قناعًا.

- ستهتز ساعة Apple Watch لتخبرك بأنها صادقت على إلغاء قفل أيفون.

- احتفظ بقناعك.

ويبدو هذا كحل مؤقت لإلغاء قفل أيفون حتى تقدم أبل جهاز 2021 أيفون 12S / 13 مع ماسحات ضوئية لمعرف اللمس تحت الشاشة، وبطبيعة الحال، لم تخطط شركة أبل لمواجهة جائحة COVID، مما ترك المستخدمين الملثمين للوسائل البيومترية الوحيدة لفتح أيفون في مأزق.