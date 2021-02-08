بهذه الطريقة يمكنك اكتشاف بطاقة microSD المزيفة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - فبراير - 2021 2:29 مساءً

تعتبر بطاقات (microSD) حلًا عمليًا لزيادة السعة الداخلية للخزين في الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية، وغيرها من الأجهزة المحمولة، وهناك الكثير من المتاجر، ومواقع التجارة الإلكترونية التي تقدم بطاقات (microSD) بسعات تخزينية عالية وبأسعار رخيصة للغاية، ولكن تشير بعض التقارير إلى أن الغالبية العظمى من هذه البطاقات مزيفة، وإنها تعمل في جهازك ولكنها تقدم سعة تخزينية أقل.

فيما يلي سنتعرف على كيفية اكتشاف بطاقة microSD المزيفة، وتجنب التعرض للخداع:

الآن، إذا قمت بجولة سريعة على مواقع التجارة الإلكترونية على الويب، فإنك ستجد الكثير من بطاقات microSD ذات السعات الكبيرة معروضة للبيع بأسعار مغرية للغاية، ولكن في الوقت نفسه فإن الغالبية العظمى من هذه البطاقات مزيفة، فهي تعمل في هاتفك ولكنها تُظهر سعة تخزينية مزيفة تمامًا، فكيف يمكنك تجنب شراء مثل هذه البطاقات أو التحقق من أن السعة التي تقدمها حقيقية؟

إن اكتشاف بطاقة microSD المزيفة أو ذات السعة الوهمية ليس بالأمر السهل دائمًا، فالمصنعون بارعون في نسخ التصاميم، وهذا ليس الشيء الوحيد الذي يجب أن تقلق بشأنه، فالسعات المكتوبة في هذه البطاقات غالبًا ما تكون وهمية.

حيث يقوم المحتالون بتعديل وحدة تحكم بطاقة microSD لتزوير سعة البطاقة، ومن ثم عندما تقوم بإدخال البطاقة في هاتفك، فإنها تظهر على أنها بطاقة microSD بسعة 512 جيجابايت، ولكن بمجرد أن تبدأ في تخزين المحتويات ستجد أنه لا توجد مساحة كافية لبياناتك، أو تُكتب البيانات فوق البيانات الموجودة سابقًا، وفي بعض الأحيان قد تتعرض البطاقة للتلف بشكل مفاجئ.

لذا قبل اتخاذ قرار شراء بطاقة microSD من إحدى مواقع التجارة الإلكترونية، يمكنك التوقف قليلًا للبحث عن العلامة التجارية للبطاقة أو الشركة التي تصنعها، فشركات مثل: هواوي الصينية لا تصنع بطاقات microSD لبيعها للمستهلكين مباشرة، فهي تصنع بطاقات من نوع (Nano) مصممة لمستخدمي هواتفها فقط لا غير، بالإضافة إلى ذلك، هناك شركات تصنع بطاقات microSD ولكن بسعات تخزينية صغيرة نوعًا ما، مثل: شركة Verbatim.

كيف يمكنك التحقق من بطاقة microSD المزيفة؟

إذا كنت قد اشتريت بالفعل بطاقة microSD سابقًا من أي موقع للتجارة الإلكترونية أو من بائع محلي في منطقتك، أو تقرر شراء بطاقة جديدة، فهناك بعض الأدوات التي تتيح لك إجراء بعض الفحوصات لتحديد السعة الحقيقة للبطاقة من خلال الحاسوب قبل استخدامها في هاتفك، ومنها:

1- أداة FakeFlashTest:

تتيح لك أداة (FakeFlashTest) إجراء اختبارين للتحقق بسرعة من كون بطاقة microSD مزيفة أم لا، الاختبار الأول يُسمى (Quick Size Test) حيث تقوم الأداة بنقل ملفات بمساحة 512 بايت في مقاطع عشوائية عبر البطاقة من جهازك ثم قراءتها، وإذا فشلت عملية الكتابة والقراءة، يتم عرضها في السجل. إذا كنت تفضل إجراء تحليل أقوى، فإن الاختبار الثاني (Test Empty Space) يقوم بنقل الملفات على كل المساحة المتوفرة في البطاقة، ثم قراءتها مرة أخرى، ثم يقارن الفرق.

2- أداة ChipGenius:

تختلف أداة (ChipGenius) عن الأداة السابقة، حيث إنها بدلاً من نقل البيانات من جهازك إلى البطاقة وقراءتها مرة أخرى، تقوم بقراءة المعلومات مباشرة من ذاكرة الفلاش داخل البطاقة، وبذلك تعتبر أداة ChipGenius إلى حد كبير الخيار الأسرع على الإطلاق.

بعد تشغيل أداة (ChipGeniu) قم بالتمرير للأسفل حتى تصل إلى المعلومات التفصيلية، في مكان ما من المعلومات ستجد السعة الإجمالية = 16 جيجابايت، أو أيًا كانت السعة الحقيقية لبطاقة microSD التي اشتريتها.