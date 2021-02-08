تكنولوجيا: شاومي تطلق هاتف Mi 11 رسمياً للأسواق العالمية بسعر يبدأ من 749 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً اليوم عن إطلاق هاتف Mi 11 للأسواق العالمية، حيث يأتي هذا الإصدار ببعض التغييرات، مع سعر يبدأ من 749 يورو.

قدمت شاومي هاتف Mi 11 خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، واليوم ينطلق الإصدار الخاص بالأسواق العالمية دون النموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت الذي قدم في السوق الصيني، أيضاً لن يتضمن محتوى الصندوق شاحن GaN بقدرة 55W.

ويتميز هاتف Mi 11 برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.81 إنش، وألوان 10-بت، كما يدعم جودة عرض QHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.

ولقد إستعرضت شاومي خلال الحدث تقنية رصد معدل ضربات القلب المدمجة في مستشعر البصمة، أيضاً تضم كاميرة الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، كما ياتي مستشعر بعدسات macro بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

ويضم هاتف Mi 11 كاميرة أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، أو الشحن عبر كابل بقدرة 55W.

وينطلق الإصدار الرئيسي من هاتف Mi 11 بسعر 749 يورو، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعة 256 جيجا بايت بسعر 799 يورو، على أن تبدأ شاومي في تلقي طلبات الحجز المسبق في 26 من فبراير.

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