تكنولوجيا: شاومي تؤكد على خططها لإطلاق هاتف Mi MIX وجهاز لوحي لاحقاً هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Lei Jun في تصريحات مؤخراً على خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من هواتف Mi MIX، مع إصدار جديد من أجهزة Mi Pad اللوحية لاحقاً هذا العام.

أطلقت شاومي هاتف Mi MIX 3 للبيع خلال عام 2019، ومن ثم توقفت الشركة عن إطلاق إصدار جديد من السلسلة العام الماضي، واليوم تؤكد شاومي بشكل رسمي على خططها لإطلاق إصدار جديد من السلسلة قريباً.

أيضاً إلى جانب إصدار شاومي الجديد من سلسلة هواتف Mi MIX تستعد الشركة أيضاً لإطلاق إصدارات جديدة من الأجهزة اللوحية، حيث قدمت شاومي الإصدارات السابقة خلال 2018 بعنوان Mi Pad 4 و Mi Pad 4 Plus.

ولقد أكدت شاومي على خططها لإطلاق الإصدارات الجديدة من الأجهزة اللوحية لاحقاً هذا العام، إلا أن Wang Teng لم يقدم تفاصيل حول مواصفات هذه الأجهزة، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الأجهزة تنطلق بعلامة Redmi التجارية.

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