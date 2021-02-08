تكنولوجيا: رصد هاتف سامسونج GALAXY A52 5G في FCC بقدرة بطارية 4500 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة بعنوان GALAXY A52 5G، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات FCC بقدرة بطارية 4500 mAh.

ظهر هاتف GALAXY A52 5G في قاعدة بيانات FCC باثنان من النماذج برقم SM-A526B وSM-A526B/DS، على أن يأتي أحد النماذج بميزة دعم اثنان من شرائح SIM.

كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف GALAXY A52 5G يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، حيث تأتي البطارية بنفس نموذج البطارية التي تدعم هاتف Galaxy S20 FE.

ولقد سجل هاتف GALAXY A52 عدد 298 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية في GeekBench، كما سجل الهاتف 1001 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، ومن المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة Snapdragon 750، مع كرت شاشة Adreno 619، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف GALAXY A52 بنموذج 4G وأخر 5G، على أن ينطلق Galaxy A52 5G بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 551 دولار، بنما يأتي Galaxy A52 4G بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 443 دولار.

المصدر

اعلان





