تكنولوجيا: ابل تستحوذ على 53% من طلبات توريد TSMC للشرائح المميزة بدقة 5 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير التي نشرت عبر Counterpoint Research عن إستحواذ ابل على نسبة 53% من طلبات توريد TSMC للشرائح المميزة بدقة 5 نانومتر خلال 2021.

أطلقت شركة Counterpoint Research بعض البيانات والتقديرات مؤخراً، تكشف من خلالها عن توقعات صناعة الرقاقات في 2021، بعد أن حققت صناعة الرقاقات نمو بنسبة 23% في 2020 مع إيردادات بقيمة 82 مليار دولار، كما تشير التوقعات إلى نمو جديد بنسبة 12%، مع إيرادات بقيمة 92 مليار دولار.

أيضاً من المتوقع أن تحقق TSMC نمو بنسبة تتراوح بين 13% إلى 16% هذا العام، بينما تشير التوقعات إلى أن سامسونج ستحقق نمو في الإيرادات بنسبة 20% هذا العام.

من جانب أخر تعمل TSMC وسامسونج على إنتاج الشرائح المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر، وأيضاً 7 نانومتر، أيضاً قامت بإنتاج شرائح A14 Bionic لشركة ابل هذا العام، وهي أول شرائح ابل المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر.

وتشير توقعات Counterpoint إلى أن شركة TSMC تستعد لإنتاج شرائح A14 وA15 Bionic وأيضاً M1 لشركة ابل هذا العام، على أن ترتكز هذه الشرائح على دقة تصنيع 5 نانومتر، لذا ستكون ابل العميل الأول لشركة TSMC بنسبة طلبات توريد 53%.

المصدر

اعلان





