تعرفوا إلى ميزة دعم الإعلانات في متصفح سفاري وكيفية تعطيلها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 02:13 مساءً - كما هو معروف فإن شركة آبل دائما ما تهتم بخصوصية المستخدم وأمانه عند استخدام منتجاتها المختلفة، مثل: متصفح سفاري حيث تقوم بتعطيل ميزة التتبع عبر المواقع بشكل افتراضي، ومع ذلك يمكن للمعلنين الالتفات على هذه القيود بموافقة شركة آبل نفسها، من خلال استخدام قياسات إعلانات أقل تدخلاً للخصوصية توفرها آبل تُسمى (قياس النقرات الخاصة) PCM، ولكن يمكنك إيقافها في iOS 14.5.

ما هي ميزة قياس النقرات الخاصة؟

يُطلق على الميزة المعنية اسم (قياس النقرات الخاصة) Private Click Measurement، وتعرف اختصارًا باسم (PCM)، وهي ميزة عملت عليها آبل منذ سنوات وتأمل أن تصبح معيارًا للويب تطبقه جميع متصفحات الويب، وليس فقط متصفح سفاري، حيث تتحدث آبل مع مؤسسة موزيلا المطورة لمتصفح (فايرفوكس) حول هذه الميزة، بالإضافة إلى مطوري متصفحات (Brave) و (Google Chrome) و (Edge) لتضمينها في هذه المتصفحات يومًا ما.

وبشكل عام، تُعد ميزة (PCM) أمرًا جيدًا في الواقع، حيث تُنفذ حاليًا في متصفح سفاري لتتبع الإعلانات من موقع إلى موقع منذ شهر نوفمبر 2019 على الأقل – أي بعد ستة أشهر من إعلان فريق WebKit عن التقنية لأول مرة في شهر مايو. و الآن في تحديث (iOS 14.5) يعمل PCM أيضًا من التطبيقات إلى مواقع الويب، والتي يمكن أن تساعد المطورين.

بشكل عام؛ تتيح تقنية (PCM) لشبكات الإعلان قياس فعالية نقرات الإعلانات عبر مواقع الويب، ومن تطبيقات iOS (أو iPadOS) إلى مواقع الويب مع الحفاظ على إخفاء هوية المستخدمين، ويساعد ذلك في دعم صناعة الإعلان دون المساس بخصوصية المستخدم، حيث تمنح المعلنين طريقة أخرى للقيام بما يحتاجون إليه دون المساس بخصوصية الأشخاص الذين ينقرون على الإعلانات.

فبدون (PCM) أو عند تعطيل ميزة التتبع عبر المواقع أو استخدام أدوات حظر المحتوى، سيعرف المعلنون أنك نقرت على إعلان في تطبيق (iOS) أو في موقع ويب للوصول إلى موقع الويب الخاص بالإعلان في متصفح سفاري. ولكن لا يوجد سبب يدعو المعلنين إلى معرفة أنك نقرت على الرابط، وهذا هو السبب في أن آبل لديها خيار (منع التتبع عبر الموقع) مدمج في متصفح سفاري للمساعدة في حذف هذا النوع من البيانات بشكل دوري.

كيف تعمل ميزة PCM في متصفح سفاري؟

ما تفعله ميزة (PCM) هو إخفاء هوية من ينقر على الإعلانات، بحيث يرى المعلنون فقط أن شخصًا ما نقر على الإعلان بدون أي تفاصيل أخرى، ومن ثم يساعد هذا في دعم مطوري التطبيقات والنظام الإعلاني من خلال منحهم المزيد من المعرفة دون تشكيل أي خطر عليك أو معرفة هويتك أو تتبعك عبر الويب لإنشاء معرف هوية عنك.

لكن كيف يحصل المعلنون على المعلومات التي يحتاجونها؟ تذكر آبل: ستتاح تقارير للمعلنين ببيانات محدودة في وضع التصفح الخاص المخصص بدون أي ملفات تعريف ارتباط، مما يؤدي إلى تأخير التقارير بشكل عشوائي بين 24 و 48 ساعة لفصل الأحداث في الوقت المناسب، ومعالجة البيانات على الجهاز، ومن ثم سيكون من الصعب على المعلنين إنشاء معرف فريد يمكنه تتبع المستخدمين عبر مواقع الويب والتطبيقات.

ومن ثم نجد أن هذه الميزة الجديدة ستساعد بالتأكيد في دعم المعلنين وأصحاب التطبيقات ومواقع الويب من خلال عدم حظر الإعلانات، ولكنها تحمي أيضًا خصوصية المستخدم، ومع ذلك، إذا كنت تريد مسح نقرات قياسات الإعلانات المخزنة في متصفح سفاري، فيمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

اضغط على خيار (الإعدادات) في هاتف آيفون أو حاسوب ماك.

اضغط على تطبيق (سفاري) Safari، ثم اختر (خيارات متقدمة) Advanced.

اضغط على خيار (بيانات الموقع) Website Data.

اضغط على خيار (إزالة جميع بيانات موقع الويب) Remove All Website Data.

كما يمكنك تعطيل ميزة (PCM) بشكل نهائي، من خلال الخطوات التالية:

اضغط على خيار (الإعدادات) في هاتف آيفون أو حاسوب ماك.

اضغط على تطبيق (سفاري) Safari.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (Privacy Preserving Ad Measurement) إلى وضع عدم التشغيل.

ملاحظة: تتوفر ميزة (PCM) للاختبار حاليًا في إصدار نظام التشغيل (iOS 14.5) – متوفرة في إصدار المطورين – ولكن وفقًا لشركة آبل فإن هذه الميزة ستصدر في أوائل ربيع عام 2021، لذلك من المتوقع أن نرى هذه الميزة متاحة في الإصدار العام من نظام التشغيل (iOS 14.5) أو (iOS 14.6).