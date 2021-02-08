بكاميرا متطورة.. تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف “وان بلس 9 برو”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 02:13 مساءً - منذ ساعتين

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات الهاتف الجديد لشركة وان بلس الصينية ، التي استعانت بشركة هاسيل بليد، في تصميم الكاميرات الأربع الخلفية الخاصة بهاتفها الجديد.

وبحسب ما كشفه موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص، عبر مقطع فيديو، فإن الشركة الصينية تعتزم تزويد هاتفها الذكي الجديد “وان بلس 9 برو” بتقنية كاميرا متطورة.

وتظهر كاميرات “وان بلس 9 برو” وجود مستشعرين كبيرين في الهاتف، الأول سيكون قياسي والثاني عريض جدا.

هذا إلى جانب كاميرتين أصغر حجما في هاتف “وان بلس 9 برو”، إحداهما كاميرا ماكرو والثانية يبدو أنها للضبط التلقائي للصورة باستخدام الليزر عن طريق الفلاش.

ويتوقع أن يدعم هاتف “وان بلس 9 برو” أيضا التقنية الشهيرة في كاميرات “هاسيل بليد” المعروفة باسم “ألترا شوت”، لالتقاط صور فائقة الجودة.

كما يأتي هاتف “وان بلس 9 برو” أيضا، بشاشة منحنية بمعدل دقة يصل إلى 1440 بيكسل، وتردد 120 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

يذكر أن ليو زوهو الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس أكد في وقت سابق على تطوير نظام إحترافي في إعدادات كاميرا OnePlus 9، حيث تستثمر الشركة لتطوير أنظمة وموارد الكاميرا لترتقي وان بلس في تصميم كاميرا الهواتف الذكية وتحظى بالريادة في هذا المجال.

وكان موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، قال إن الهاتف المرتقب سيطرح بشاحن لاسلكي بقوة شحن 45 وات، ويمكنه أيضا شحن أجهزة أخرى.

ونشر الموقع هذه التسريبات نقلا عن منشور لخبير التقنية “ماكس جابور”، الذي أفاد بأن الهاتف 9 برو سيكون الثاني الذي تقدمه ماركة “وان بلس” بشاحن لاسلكي.

ويضيف: “وان بلس طرحت من قبل هاتف 8 برو، بهاتف لاسلكي، لكن توقفت قوة شحنه عند 30 وات”.

والشاحن الجديد سيقدم سرعة في إعادة شحن بطارية الهاتف، بمعدل أعلى من 50% خلال فترة أقل من 30 دقيقة.